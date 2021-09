Escrivá se enfrenta hoy al intento del PP de derrocar la reforma de las pensiones

La primera fase de la reforma de las pensiones se enfrenta hoy a su primera piedra en el camino de la tramitación parlamentaria: la enmienda a la totalidad del Partido Popular contra el texto pactado por el Gobierno y los agentes sociales. Así, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defenderá hoy en el Congreso este proyecto de Ley y escuchará las posturas de los grupos al respecto. Al final del debate se votará la enmienda popular que el Ejecutivo y sus socios confían en que no prospere.

Entre las principales medidas de esta primera fase de la reforma está la derogación de los factores de revalorización y de sostenibilidad aprobados por el Gobierno del PP en 2013. El primero de ellos se sustituirá por la recuperación de la actualización automática de las pensiones en función del IPC incluida una paga compensatoria en enero si la inflación superara lo previsto.

Además, para sustituir al factor de sostenibilidad el texto incluye las líneas generales de un mecanismo de equidad intergeneracional y el compromiso del Gobierno de acordar sus detalles antes del 15 de noviembre. Para ello Seguridad Social sigue negociando con patronal y sindicatos , pero si no llegaran a un acuerdo, el Ejecutivo diseñaría en solitario este mecanismo automático porque, entre otras cosas, se ha comprometido con Bruselas a crearlo dentro del marco del Plan de Recuperación para la recepción de fondos.

Esta primera fase de la reforma de pensiones que se somete hoy al primer examen de la Cámara Baja también incluye incentivos al retraso de la jubilación, con mayores aumentos de la base reguladora de la pensión por cada año de más que se siga trabajando de más o la posibilidad de cobrar esa mejora de una sola vez; y recoge también un nuevo sistema para desincentivar las jubilaciones anticipadas de forma que las penalizaciones sean mayores en los meses más próximos a que esta se produzca y vayan aminorando en los meses siguientes.

Sin embargo, los populares han arremetido desde el primer momento contra este diseño de reforma de pensiones del Gobierno, argumentando que es contraria a lo acordado en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. En su opinión, los cambios en el sistema no incluyen las suficientes medidas de sostenibilidad financiera del sistema por lo que consideran que este se encamina hacia la quiebra.

"Es una reforma deficiente con medidas que no se ajustan al espíritu del Pacto de Toledo, que no cumple expectativas, no garantiza la sostenibilidad del sistema y es contraria a los intereses de los españoles", indica la enmienda a la totalidad del PP.