Criteria recrudece la guerra con IFM y alcanza el 26,3% en Naturgy

Criteria recrudece su guerra contra IFM en la recta final de la opa sobre Naturgy. El holding ha retomado las compras de acciones de la gasista y ha adquirido otro paquete de 1,8 millones de títulos. Ya controla un 26,2% del capital.

El holding que controla Isidro Fainé ya comunicó al mercado en mayo que sus planes no pasaban por vender sus acciones en la opa del fondo australiano. Sus planes pasaban, más bien, por reforzarse en el capital hasta rozar el 30%. Y comenzó a comprar acciones en el mercado hasta agosto, cuando las interrumpió.

La pasada semana —después de que el consejo considerase el precio ofertado por IFM como razonable, pero rechazó acudir a la opa— Criteria volvió a pronunciarse. Reiteró que no pensaba acudir, por no considerar el precio ofertado lo suficientemente atractivo. Y mencionó las dudas que expresó el consejo sobre el buen gobierno en la gasista, que versaban sobre la intención de IFM de reclamar dos puestos en el consejo sin incrementar el número de consejeros. La cúpula de Naturgy dejaba en el aire que esto requería pagar un precio mayor en concepto de prima de control.

Criteria ha decidido así reactivar su programa de compras. Y lo hace en la recta final de la opa. El plazo para que el 30% del capital que aún no ha decidido si acudir o no (CVC y GIP, con un 20% cada uno, han dicho también que no irán) expira el 8 de octubre. Es en esta última semana, una vez termina el plazo para presentar ofertas competidoras, cuando la mayor parte de los accionistas suele tomar la decisión.

Este miércoles, el dueño de CaixaBank ha adquirido 1,8 millones de acciones hasta alcanzar el 26,3% del capital. Es la segunda vez que se refuerza desde agosto. El pasado 23 de septiembre adquirió otro 1,1 millones de títulos hasta quedarse con el 26,1% del capital.