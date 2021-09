Evergrande se asoma al default tras vencer el pago de una emisión en dólares

La promotora china Evergrande ha dado un paso más hacia el impago de la deuda, al pasar la fecha prevista para el pago de una emisión en dólares sin que la empresa haya dado señal alguna de hacer frente a sus obligaciones. Si bien Evergrande anunció el pago de intereses en dos emisiones en yuanes a principios de semana, domiciliadas en China y para inversores nacionales, el mercado desconoce los términos de dicho pago, y esperaba el vencimiento en dólares, contra inversores extranjeros, como medida de la capacidad de la firma de esquivar el default.

Éste, en todo caso, no llegaría oficialmente hasta dentro de un mes, puesto que las emisiones de deuda tiene un periodo de gracia de 30 días. El escenario es incierto: es la promotora más endeudada de China, con un pasivo de 254.000 millones de euros, el 2% del PIB chino. El pago ascendía a 83,5 millones de dólares, 70 millones de euros.

El Banco Central ha intervenido para intentar paliar el contagio al resto del mercado mediante inyecciones de liquidez (35.000 millones de euros esta semana). Pero no hay más pistas respecto a los planes de Pekín sobre la propia Evergrande, y los inversores están a ciegas. Los medios oficialistas no han dado pistas y, según The Wall Street Journal, las autoridades han urgido a las capitales provinciales a prepararse para una "tormenta".

El potencial impacto de la caída de Evergrande es muy elevado, no solo a nivel financiero: miles de empleos dependen de la empresa, que además ha captado ahorro a gran escala y tiene pendientes de entrega miles de propiedades a clientes que adelantaron su dinero. La promoción inmobiliaria es uno de los motores del crecimiento chino, y la vivienda, el principal destino del ahorro familiar; una caída de Evergrande tendría consecuencias en el conjunto de este sector. Estas semanas se han registrado protestas de clientes en algunas ciudades.

La empresa ha contratado asesores para una reestructuración, y los inversores esperan una fuerte quita en la deuda. Está por ver si la empresa puede sortear el impago a corto plazo antes de iniciar un proceso de este tipo. La próxima referencia es la próxima semana, cuando vence otro cupón de 47,5 millones de dólares.