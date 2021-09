Cómo ganar un 2,5% en un mes con la opa de Naturgy con el riesgo controlado

Los inversores tienen la opa parcial de IFM sobre Naturgy encima de la mesa. ¿La cogerán o la rechazarán? La gestora australiana de fondos de pensiones IFM ofrece 22,07 euros por acción, que supone una prima del 2,5% respecto a la actual cotización de 21,53 euros. La operación se liquidará el 20 de octubre, lo que supone una rentabilidad, incluso computando las eventuales comisiones, atractiva en tiempo récord. El riesgo es que IFM, que aspira a controlar el 22,67% del capital no alcance al menos el 17%.

Naturgy cuenta con unos 73.000 inversores, y la mayoría de ellos son minoritarios. Los pequeños accionistas controlan el 7,6% y, pese a que la propuesta es atractiva, el sinuoso informe del consejo sobre la oferta puede echar atrás a una parte de esos accionistas, a menudo históricos y ligados a la compañía por lazos históricos catalanes. IFM ha lanzado una campaña de la mano del proxy solicitor –una firma especializada en las relaciones de los inversores con los accionistas– Georgeson para encontrar a los inversores e informales, según publicó el martes CincoDías.

El otro 21% del capital está en manos de grandes fondos de inversión. Entre estos, unas 120 gestoras controlan cerca del 11% del capital, según los datos recopilados por Bloomberg. Y solo las cinco primeras tienen en sus carteras el 6,9%. Son Capital Group (3,06%), BlackRock (1,39%), el fondo soberano de Noruega (1,14%), Vanguard (1,01%) y el fondo estatal de Japón (0,32%). Los analistas confían en que estos grandes inversores acudan de forma mayoritaria. Incluso aunque sean fondos de gestión pasiva.

Pero el resultado no está escrito en piedra y, aunque IFM puede optar por reducir la aceptación hasta el 10%, según consta en el folleto de la opa, el éxito no está 100% asegurado. Si la operación no triunfa, el escenario más probable es que la acción sufra, una vez haya perdido el sustento del precio ofrecido por el inversor australiano.

La primera fecha clave es el 8 de octubre, el último día para aceptar la propuesta; la segunda es el 15, cuando se dará a conocer el resultado, y la tercera, si todo va bien, será el 20. Ese día se liquidará la opa y los inversores recibirán en sus cuentas de valores los 22,07 euros por cada acción de Naturgy.

El escenario opuesto es que finalmente dueños con más del 22,69% acudan a la oferta. Si aceptan la oferta de IFM propietarios con ese porcentaje o menos, no habrá ningún tipo de prorrateo. Todos los accionistas de naturgy que lo deseen podrán vender las acciones. Pero si la oferta supera a la demanda entonces habrá prorrateo, aunque será muy reducido.

En todo caso, la normativa de opas da prioridad a los pequeños accionistas en las ofertas parciales. El objetivo es que puedan vender todas o casi todas sus acciones al precio de la opa. El 25% de los 220 millones de acciones que quiere comprar IFM se repartirán de forma lineal. De aquí con una aceptación de 30.000 inversores, el número de acciones garantizado en la compra lineal será de 1.833 títulos, con una inversión de casi 39.500 euros y un beneficio de unos 1.000 (véase gráfico).