Pieter van der Does (Adyen): “El bitcóin se usa como diversión, pero pocos comercios lo admiten”

Adyen es una de las empresas europeas de moda. Tras dar el salto al Euro Stoxx 50 hace justo un año, la plataforma de pagos se ha revalorizado más de un 75% en Bolsa y tiene una capitalización que supera los 81.000 millones de euros. Para dar una idea de la magnitud, el valor de Santander en Bolsa es de algo más de 53.000 millones. Con clientes globales como Uber, McDonald’s, Microsoft o Mango, el consejero delegado y cofundador de la compañía, Pieter van der Does, asegura a CincoDías que solo piensa en crecer.

Adyen lleva varios años aumentando las cifras de negocio a doble dígito, ¿cuándo van a estabilizarse las ventas?

En realidad, si te fijas en las tendencias del mercado, cada vez se paga más de forma electrónica. Los comercios quieren combinar diferentes canales de venta y para ello necesitan un proveedor de pagos moderno. Para nosotros y para todos los competidores los volúmenes están en las emisiones de pago. Teniendo en cuenta que hemos obtenido una licencia de sucursal para operar en EE UU y que ya teníamos una licencia bancaria europea, para nosotros el mercado es enorme. Y por eso no estamos centrados en pensar cuándo encontraremos limitaciones para vender nuestro producto.

Para quien no conozca qué es ­Adyen, ¿cuál es su modelo de negocio?

Adyen es una plataforma de pagos. Y nuestro objetivo es quitarle toda la complejidad a los comercios cuando reciben un pago de los clientes, sin importar el método que hayan utilizado para pagar o el país desde el que se reciba. Da igual que una tienda reciba un pago en moneda local en los Países Bajos o si le pagan a través de una tarjeta de crédito en EE UU, en el mismo lugar tienen todo de manera que resulta muy fácil de controlar por el departamento de finanzas. Adyen se encarga de procesar desde la transacción inicial al acuerdo con los bancos y la garantía de que los vendedores reciban el pago. Teóricamente todo lo que hacemos puedes hacerlo tú mismo pero de una manera mucho más forzada. La ventaja es que ahorramos años en desarrollo a la empresa y muchos recursos en la gestión del departamento financiero y de ingeniería.

En 2020 registraron 303.000 millones en transacciones y solo en el primer semestre de 2021 ya llevan 216.000. ¿Cuándo prevén alcanzar la cifra mágica de un billón de euros en transacciones?

Entiendo que hagas esa pregunta porque es una marca que todo el mundo espera que logremos, pero sería una declaración prospectiva y es algo que no puedo contestar.

¿Hay alguna tecnología o método de pago que aún no tengan y que les gustaría incorporar?

Sí, todo el mundo habla mucho sobre el machine learning. Y nos puede ayudar mucho, por ejemplo, en la protección frente al fraude. Porque cuando hablamos de medios de pago no se trata solo de detener a los estafadores, sino de ser precisos, de que no se detenga a los compradores válidos, porque eso sería realmente un problema. Es totalmente innecesario y generaría menos ingresos para los comercios. Por lo tanto, es un área en la que vemos que podemos incorporarlo.

¿Se plantean incorporar métodos de pago con criptomonedas?

Lo haríamos si fuera necesario. Desde muy pronto nos movimos para admitir pagos en bitcóin, pero vimos que realmente los comercios no lo usan. Al principio había muy pocas transacciones en bitcóin. Básicamente la gente usa bitcóin como diversión, pero muy pocos comercios lo admiten y por ello tenemos la política de no aceptar estos métodos de pago. Y no es una cuestión de que sean criptodivisas o cualquier otro medio de pago. No entramos en el juego de dar soporte a la mayor cantidad de medios de pago posibles. Nosotros estamos para ayudar a los comerciantes y eso significa que no vamos a hacer cosas solo porque estén de moda o suenen bien. Y en este momento no se solicitan pagos con criptodivisas.

¿Cuáles son los objetivos de la compañía?

Estamos centrados en crecer y expandirnos internacionalmente. Abriremos nuevos mercados como Emiratos Árabes Unidos y Japón. Y es importante resaltar que cuando abrimos nuevos mercados en la primera etapa es siempre para ayudar a los comerciantes que ya son clientes nuestros. No cogemos el mapa del mundo, miramos Japón y como vemos que está entre los primeros puestos del PIB a nivel mundial decimos: venga tenemos que ir allí. La razón por la que empezamos en nuevos países es para ayudar a nuestros comerciantes con sus tiendas, para que puedan trabajar con un solo proveedor de pagos y para que puedan realizar cualquier transacción, sea desde Japón o Emiratos Árabes Unidos. Y así es cómo vamos a extender nuestra red, demostrando a los comerciantes que si están conectados a Adyen pueden vender en múltiples mercados.

Y en cuanto a negocio, ¿cuál será la palanca de crecimiento?

Estamos desarrollando nuevos productos, que ahora son proyectos importantes a nivel interno y que serán importantes para nuestros clientes. Por ejemplo, el año pasado lanzamos una emisión de tarjetas junto a Glovo, para sus repartidores. Es un proyecto del que estamos muy orgullosos. Sacamos la prueba piloto y después del éxito que tuvo lo incorporamos a nuestro portfolio y ya hay más empresas que lo usan. Por lo tanto, el crecimiento en más países también vendrá acompañado de nuevos productos, optimizaciones en calidad, licencias bancarias, y eso nos llevará a ejecutar el servicio a un nivel superior.

Dentro de esa estrategia de crecimiento, ¿se plantean alguna adquisición?

No, realmente es una posibilidad que ni siquiera estamos estudiando. En una empresa de pagos no funcionaría, nos alejaría de nuestra filosofía que se basa en una plataforma única desarrollada por nosotros mismos. Al final los comercios están conectados a una única plataforma y somos responsables del sistema y de lo que ocurre ahí. Obviamente, creamos la empresa en 2006 y desde entonces ha habido que hacer un trabajo de reingeniería, pero solo tenemos que hacerlo sobre un único sistema con sus propias tecnologías. Si incorporamos otras empresas, con otros sistemas, con otras tecnologías, es más difícil minimizar cualquier problema. Así que tenemos una filosofía de no hacer adquisiciones, estamos en el camino de construir todo por nosotros mismos.