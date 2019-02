La ignota Adyen, a la conquista de Europa

Pieter Van der Does fue un militar y conquistador holandés que, a las órdenes de la Corona holandesa, asedió Las Palmas de Gran Canaria a finales del siglo XVI. Antes de llegar a las Islas Canarias intentó, también sin éxito, ocupar, entre otras ciudades de Europa y África, Cádiz y A Coruña. Cuatrocientos años después un holandés dirige Adyen, la empresa de pagos virtuales que conquista los mercados europeos y lidera el Stoxx 600, donde cotizan las 600 compañías más importantes de Europa. El nombre del consejero delegado de Ayden también es Pieter Van der Does y es familiar del militar y conquistador, cuenta la empresa a CincoDías.

Adyen fue fundada por Van der Does en 2006 y comenzó a cotizar en Bolsa hace menos de un año, en junio de 2018. En sus tres primeros días la empresa subió un 80%, desde los 240 euros de valor inicial y la escalada continuó hasta alcanzar máximos de 720 euros en octubre. Pero Adyen se desinfló ese mismo octubre y también en noviembre; tuvo una tibia recuperación en diciembre y despegó, a toda velocidad, en enero, con un avance del 36%. Desde su estreno bursátil, sus títulos se revalorizan más del 170%.

La empresa holandesa, que tiene como clientes a Spotify, Netflix, Uber o LinkedIn, así como a las españolas Mango y Vueling, registra resultados que no defraudan su buena marcha en Bolsa. La última presentación de resultados de Adyen, de agosto pasado -la compañía presenta resultados bimestrales-, mostró un aumentó del 67,3% en sus ingresos, hasta los 156,4 millones de euros, y un incremento del beneficio neto del 74,3%, hasta los 48,1 millones de euros.

Adyen le saca ventaja a sus competidores como PayPal o Alipay debido a que la empresa holandesa se ocupa de todo el proceso de pago, desde la transacción inicial, la detección de posibles fraudes, el acuerdo con los bancos y la garantía de que los vendedores reciban el pago. Adyen no depende de terceros en el proceso de pago, a diferencia de sus competidores.

El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs destaca la “atractiva posición de competitividad” que ha alcanzado Adyen y asegura que su “sólida y moderna plataforma” en un sector que tendrá un crecimiento anual del 7% hasta 2030 le hará tener un incremento muy por encima del mercado. Según las previsiones de Goldman Sachs, Adyen creció 7,5 veces más que el mercado en 2018, en 2020 lo hará 6,5 veces más y en 2023 el aumento será del 4,4 veces.

La entidad estadounidense, que pronostica un precio objetivo de 775 euros por acción, un 16% más que el valor actual, remarca el potencial que tiene Adyen para conseguir nuevos clientes. Goldman Sachs asegura que la empresa que dirige Van der Does se expandirá a mercados emergentes, algo que ya está realizando.

En 2015 el 74% de sus ingresos provinieron de Europa, mientras que el 20% lo recaudó en Norteamérica. Asia y América Latina se repartieron el 6% restante en partes iguales. Dos años más tarde la dependencia de Europa bajó, según afirma Bloomberg. El 59% de los ingresos en 2017 los obtuvo en Europa; el 26% en Norteamérica; el 8% en América Latina y el 7% en Asia.

CitiBank ofrece otro punto de vista, no tan optimista como el de Goldman Sachs. La entidad financiera neoyorquina apuesta por la prudencia a la espera de los próximos resultados, que Ayden publicará el 27 de febrero. Citi cree que la empresa disminuirá su crecimiento y asegura que no repetirá sus últimos números presentados por lo que sufrirán un castigo por parte de los inversores.

Citi considera que la acción debería tener un valor de 600 euros, un precio 11% menor al actual. Sin embargo, la entidad financiera remarca que en el largo plazo la compañía tendrá mejores resultados que los que mostrará el 27 de febrero y sostiene que continuará con su expansión.

El consenso de los analistas recogido por Bloomberg se sitúa en la misma línea que Citi. El 42,9% recomienda mantener; el 33,3% comprar y el 23,8% vender. El precio objetivo que los expertos conceden a la compañía es de 596 euros por acción. Pero Van der Does no parece que se vaya a dar por vencido. Adyen seguirá apostando por llegar a más y más mercados. “Aterriza y expándete” es uno de los principales lemas de la compañía, según declaró el propio Van der Does en una reciente entrevista. Cuatroscientos años después un Van der Does se lanza, nuevamente, a la conquista del mundo.