Reencuentro, Recuperación y Reinvención (R3), es el lema que este año hemos escogido para la 35 edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que desde hace ya 35 años organizamos, junto con el Banco Santander, en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el palacio de la Magdalena en Santander. ¿Por qué este título?

Reencuentro: Por razones obvias. El Encuentro de Santander es el lugar tradicional de inicio del curso para nuestro sector y así lo ha sido durante más de 30 años, hasta que hace 18 meses la pandemia obligó a cancelar todas las actividades presenciales en La Magdalena y con ello las de nuestro Encuentro. Este año celebramos el reencuentro con un evento en formato híbrido (presencial y virtual). Hay ganas de reencontrarse de nuevo en el marco incomparable de La Magdalena donde se han fraguado muchos acuerdos, colaboraciones y contactos, gracias al especial clima que las fechas y el entorno siempre han propiciado.

La primera jornada (Reencuentro) se centrará en debatir los retos ligados a la buena ejecución de los fondos europeos y a su impacto en sectores importantes de la economía española (movilidad, salud, turismo, energía, agroalimentario) y al avance desde que hace cuatro años, en la edición del Encuentro de 2017, desde nuestra organización propusimos 4 macroproyectos tractores para su impulso, ahora incorporados en la Agenda Digital España 2025 y el plan España Puede.

Recuperación: Es lo primero que necesita un enfermo o un lesionado, antes de emprender nuevas metas. Recuperar la estabilidad, la confianza, las capacidades dañadas…En el caso de la Economía la recuperación pospandemia tiene unos rasgos especiales. Por un lado, no se han producido daños en los activos físicos (como es el caso de las guerras o las catástrofes naturales), pero sí son necesarias adaptaciones urgentes para poder afrontar los retos que la nueva economía y sociedad digitalizadas nos presentan. Es como si el deportista lesionado lo fuera en un equipo en el año de su ascenso a Primera División, con lo que tendría que añadir a su recuperación el reto colectivo de su equipo, o un corredor de fórmula1 se lesionara en el año de cambio a fórmula e, con coches solo-eléctricos.

Por si ello fuera poco (afortunadamente!) la CE ha impuesto condiciones para las sucesivas liberaciones de fondos, ligadas a la realización de reformas estructurales (pensiones, mercado de trabajo, etc) necesarias para la competitividad y sostenibilidad futura de la economía española. Es por ello que en la segunda jornada (Recuperación), debatiremos sobre los aspectos clave que la deben sustentar y posibilitar: Formación en habilidades digitales, digitalización de las pymes, conectividad de altas prestaciones en las industrias y el medio rural, digitalización y modernización de las Administraciones Públicas, etc., así como sobre las tecnologías habilitadoras necesarias (Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, 5G, etc).

Reinvención: Reindustrialización, Innovación y Tecnologías Emergentes deben ser la base de la Transformación que la economía española necesita. La generación de nuevo empleo de calidad y mejores oportunidades económicas para el futuro de nuestros jóvenes, pasa necesariamente por una acción decidida de apoyo a la reindustrialización de nuestro país basada en la innovación y las tecnologías emergentes y respetuosa con el medio natural. Por ello el tercer día del Encuentro (Reinvención), se centrará en el papel de las tecnologías emergentes y críticas, como las tecnologías cuánticas, los semiconductores y microchips, la robotización y la Industria Conectada. Se presentarán las nuevas iniciativas públicas para apoyar el emprendimiento y se debatirá sobre la necesidad de una nueva política industrial alineada con el reto de soberanía tecnológica que afronta Europa, en un entorno mundial marcado por la hipercompetición en I+D.

La sostenibilidad en sentido amplio, no solo medioambiental, marcará de forma importante todos los debates del eEncuentro. Conoceremos cómo las empresas más destacadas y sus directivos afrontan el reto de la sostenibilidad y cómo afecta a sus planteamientos estratégicos, Tendremos debates de alto nivel con participación de los miembros de nuestro Grupo de Reflexión, escucharemos a nuevas empresas nacidas para colaborar en la sostenibilidad del planeta, conoceremos el impacto de la sostenibilidad en la movilidad, la alimentación, la salud, el turismo o las ciudades.

Todo ello se hará con una amplísima participación no solo de las empresas, sino de miembros del gobierno, altos cargos de las Administraciones Central, Autonómica y Municipal y directores generales de sus organismos gestores.

En este panorama de cambio acelerado y necesario, la industria de las tecnologías digitales, jugará un papel esencial. La oportunidad y necesidad de utilizar bien los fondos europeos EU Next Gen es crítica para la consecución de los objetivos planteados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno español y aprobado por la Unión Europea.

Por todo ello este 35 encuentro se produce en un momento especialmente importante, cuando es necesario el esfuerzo coordinado de todos para alcanzar los objetivos y superar los retos planteados. Como siempre, pondrá en valor su papel como plataforma neutra, lugar de encuentro y conexión y reforzará el papel propositivo que desarrolla nuestra organización desarrolla en beneficio de la Industria y de toda la sociedad.

Os esperamos.

Pedro Mier Albert es presidente de AMETIC