Si tienes alguna de estas ‘apps’ de Android, bórralas ahora mismo de tu móvil

Las criptomonedas se han convertido en uno de los productos estrella donde grandes corporaciones y ciudadanos anónimos han decidido invertir, al calor de unas revalorizaciones que han copado los titulares de los principales medios de comunicación. Solo hay que ver la forma en la que el Bitcoin cayó desde los más de 55.000 euros que logró alcanzar hace unos meses, hasta una cantidad muy por debajo que ahora mismo se sitúa en los 42.000.

Ese mercado no es ya solo pujante por esas revalorizaciones que promete ofrecer a los que invierten en ellas, sino que detrás hay toda una industria del minado que necesita de una ingente cantidad de recursos para procesarlas. Es ahí, precisamente, donde se situaban algunas de las apps que Google ha decidido eliminar de su tienda de aplicación al descubrir que no todo lo que ofrecían era real y sí más cercano a lo que vulgarmente podemos denominar como una estafa.

Deja de minar con el móvil, ahora

Como os decimos, estas aplicaciones que han sido borradas de la tienda oficial de Android, se centraban en la tarea del minado de criptomonedas, de tal forma que prometían a los usuarios que participaban una pequeña cantidad de dinero a cambio de su trabajo. Es decir, que prácticamente sin hacer nada (porque toda la carga de trabajo recaía en el smartphone), sería posible contar con alguna porción de esas divisas digitales que teóricamente estábamos ayudando a producir.

Algunas de las 'apps' reportadas como maliciosas. TrendMicro

Con esa excusa, muchos usuarios se bajaban esas aplicaciones y accedían a un ecosistema que les estafaba una cantidad de dinero todos los meses, a modo de suscripción mensual (de entre 6 y 15 euros) para disponer de "funciones avanzadas" de minado. Es decir, que si queríamos ver resultados teníamos que pasar por caja para disponer de esas herramientas con las que obtener criptomonedas más rápidamente y, por tanto, ganar más dinero en menos tiempo.

El problema es que esas supuestas "funciones avanzadas" no existían y no se diferenciaban de las normales que tenían las apps por lo que, virtualmente, se trata de auténticas estafas que algunos usuarios han reportado en la tienda de Google a través de una serie de comentarios negativos. Algunas de estas apps han conseguido cifras superiores a las 100.000 descargas, por lo que no hablamos de pocos usuarios afectados.

Este es el listado de apps: