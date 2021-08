La CE bendice por la vía rápida la compra de 3.600 millones de Urbaser por Platinum Equity

Bruselas ha dado esta mañana su visto bueno a la adquisición del gigante español de los servicios medioambientales Urbaser por el fondo Platinum Equity después del análisis de la operación bajo el procedimiento simplificado de revisión de concentraciones. La que fue filial de ACS y posteriormente de China Tianying (CNTY) ha sido traspasada por 4.200 millones de dólares (unos 3.575 millones de euros), en lo que supone una de las mayores operaciones corporativas del año. La compraventa fue firmada el pasado 7 de junio.

Urbaser tiene presencia en una veintena de países a través de la recogida de basuras, gestión de residuos o del ciclo del agua, entre otras labores. La estadounidense Platinum, que fue asesorada por Citi, Santander y Latham and Watkins, amplía con esta operación la diversificación desde sectores como la logística, telecomunicaciones, o las TIC. La CE opina que la operación es conforme al Reglamento de Concentraciones de la UE y no avista problemas para la competencia al no existir solapamientos entre ambas.

Ahora se espera que Platinum mantenga la plantilla, cercana a los 50.000 trabajadores, y que José María López Piñol siga al frente como director general.

Tres décadas de servicios

Fundada en 1990, Urbaser gestiona la limpieza de más de ocho millones de kilómetros de calles; mantiene 25 millones de metros cuadrados de zonas verdes; opera 133 plantas de tratamiento de residuos (20 millones de toneladas al año), y produce 1,5 GWh de energía a partir de esas basuras.

Antes de este nuevo cambio de manos, el propietario chino busco socios para compartir el capital. Se trataba de obtener entre 400 y 500 millones para reinvertir y recortar deuda.

Platinum cuenta en Europa con firmas como con el productor de vino Fantini Group Vini (Ortona, Italia); el fabricante de galletas Biscuit International (París); el contratista marítimo mundial Wave Group (Génova, Italia), y el proveedor de productos del mar Iberconsa (Vigo, España). Creada en 1995 por Tom Gores, esta plataforma de inversión cuenta con 40 empresas en las que suma una inversión de 25.000 millones de dólares.