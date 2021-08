Las ayudas públicas para pymes son insuficientes

Más del 60% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) consideran “insuficientes” las ayudas públicas. El dato lo revela el II Estudio sobre “El Efecto del Covid-19 en los negocios internacionales publicado por Gedeth Network, en colaboración con investigadoras de la Universidad de Sídney, y con el patrocinio de SynerJoy BPO.

Las empresas advierten en dicho estudio que las ayudas son insuficientes y que no han estado bien gestionadas desde el principio.

El estudio contempla la opinión de más de 500 entidades, públicas y privadas, pertenecientes a 56 países distintos.

Sobre la gestión de las ayudas públicas, un 61% de las empresas piensa que la gestión no ha sido buena y que no ha habido tantas ayudas como las que necesitan las empresas. La mayoría de las pymes, un 70% tiene una opinión negativa de las instituciones públicas, mientras que la opinión negativa de las pymes no llega al 50%.

Por otro lado, en el informe aparecen distintas opiniones por regiones. Por ejemplo, un 75% de las empresas de América del Norte está satisfecha con las ayudas públicas. Por su parte, un 70% de las empresas latinoamericanas y un 65% de las europeas están descontentas con el proceso.

Gestión global o nacional de la crisis

En función de cómo se haya generado la crisis y si ésta tiene una influencia nacional o una global, los resultados son dispares. Las grandes empresas y asociaciones privadas suelen apostar por una gestión global de la crisis, mientras que las pymes e instituciones públicas son más partidarias de una nacional. De igual forma se advierten diferencias por sectores. Es el caso del sector Salud, Turismo y sector Inmobiliario, que optan por la gestión global, mientras que Banca y Finanzas o Energía prefieren la gestión nacional de las crisis.

En el informe también se recogen datos sobre la preocupación por la diferencia en el ritmo de vacunación entre países y la importancia de los datos económicos y sanitarios para gestionar la pandemia. Así, un 74% de las pymes cree que ambos datos son igual de importantes.

En lo que respecta a la vacunación, las inquietudes se deben principalmente al retraso de los viajes internacionales de negocio, en un 84% de los casos.