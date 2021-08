La CNMC insta a Telefónica a "modificar o aclarar" su oferta combinada de internet y móvil

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado una resolución en la que insta a Telefónica "a aclarar o modificar" ciertos términos de las condiciones de su oferta comercial 'Fusión' lanzada el pasado mes de abril, en la que posibilita a sus clientes alquilar 'smartphones' a cambio de una cuota mensual de 3 euros con carácter general, y una permanencia, en la práctica, de 36 meses.



Competencia precisa que esta resolución forma parte de su labor de vigilancia para verificar que Telefónica cumple con los compromisos ofrecidos para la aprobación de la toma del control de DTS (la antigua Sogecable) por Telefónica al adquirir el 56% de DTS que poseía el grupo Prisa en 2015.



La CNMC ha analizado la compatibilidad de las políticas comerciales minoristas de los paquetes 'Fusión' de Telefónica con los compromisos adoptados en dicha operación de concentración.



El objetivo, prosigue Competencia, es comprobar si la operadora cumple el compromiso de no incluir a sus clientes en España obligaciones de permanencia asociadas directa o indirectamente a servicios de televisión de pago (empaquetados o no), de forma que no entorpezca el cambio a otros competidores.



El pasado 11 de abril Telefónica modificó su oferta de paquetes 'Fusión' y añadió el arrendamiento de un terminal 'smartphone' a otros servicios de TV de pago, telefonía fija, banda ancha fija y línea móvil, con una subida de la cuota mensual de 3 euros con carácter general.



Según dicha oferta, en el caso de que el cliente contrate este nuevo producto se le aplicarán ciertas condiciones de permanencia y penalización por baja anticipada por un periodo de 36 meses.



La CNMC considera que la literalidad de estas nuevas condiciones podría limitar el cambio de los clientes a otras compañías, ya que se restringe su capacidad de suscribirse a servicios similares con televisión de pago ofertados por competidores de Telefónica.



En consecuencia, Competencia considera que Telefónica debe "o bien introducir ajustes o bien aclarar los términos generales de las condiciones comerciales de esos productos para adecuarlos a los compromisos".



El organismo que dirige Cani Fernández también insta a Telefónica a que comunique dichas aclaraciones o modificaciones a los clientes que hubieran contratado previamente alguno de estos productos, así como a la propia CNMC, a quien también tendrá que comunicar otras modificaciones

relativas a estos paquetes antes de su efectividad comercial.