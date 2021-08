Gestionar notificaciones de hacienda durante las vacaciones de verano

Estar de vacaciones y recibir una notificación de Hacienda puede suponer un problema para los trabajadores autónomos. Sobre todo cuando expira el plazo para responder a ella. Muchos profesionales autónomos comienzan sus vacaciones preocupados por cómo hacer frente a este tipo de notificaciones durante el periodo estival. Sin embargo, la Agencia Tributaria ofrece un periodo de cortesía en estos casos, explican desde MLT Asesores.

Según detallan, Hacienda concede 30 días de cortesía al año a todos los autónomos para que no reciban notificaciones en su Dirección Electrónica Habilitada. La Agencia Tributaria deja que sea el profesional el que elija el periodo del año en el que no estará disponible para recibir estas notificaciones.

No obstante, a la hora de escoger los días en los que no se quieren recibir notificaciones de Hacienda, los autónomos, tendrán que solicitarlo como mínimo con una semana de antelación. Hay que tener en cuenta también que por cada notificación hay un periodo de 10 días para leerla y realizar las gestiones, por lo que eso también ayudará a escoger los días que se necesitan con respecto a las vacaciones.

Desde la Sede Electrónica

¿Cómo realizar ese trámite con Hacienda? Principalmente, deberá hacerse a través de la Sede Electrónica. Para ello el autónomo tendrá que acceder a la página web de la Agencia Tributaria y hacer clic en el apartado ‘Sede Electrónica’. Una vez ahí, deberá dirigirse a la pestaña ‘Trámites’. En el apartado de ‘Trámites’, el profesional encontrará una opción en la que podrá ‘Solicitar días en los que no se pondrán notificaciones en DEH’. Dicha opción se encuentra ubicada en el apartado ‘Suscripciones, solicitudes y otras consultas’.

A continuación, si se hace clic en dicha opción, aparecerá un calendario donde se podrán escoger los días en los que no se quieren recibir notificaciones. El profesional deberá hacer clic en ‘Modificar’ para poder seleccionar los días. Para confirmar la opción escogida, el autónomo tendrá que hacer clic en ‘Validar’ y después en ‘Firmar y enviar’. Si no se realiza este paso no se completa la solicitud.