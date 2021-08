El antiguo Astoria reabre sus puertas como hotel cinco estrellas

El antiguo Hotel Astoria Palace de València vuelve a abrir sus puertas de la mano de la cadena Only You Hotels, que sale por primera vez de Madrid para abrir su primer hotel cinco estrellas en la plaza de Rodrigo Botet, en pleno centro de Valencia.

Decorado por el interiorista Lázaro Rosa-Violán, el Only You Hotel Valencia contará con una arrocería gastronómica, una floristería y una sastrería en su interior. “Son conceptos muy novedosos que siguen la estela de la filosofía Only You”, explicó la compañía hotelera en un comunicado.

Only You Hotel Valencia.

El histórico edificio cuenta ahora con 191 habitaciones y espacios comunes abiertos también a público no alojado, en los que la gastronomía, el ocio, las flores o la moda serán los protagonistas. La última planta del hotel, la novena, albergará el espacio gastronómico El Mirador, dirigido por el chef José María Climente.

Será una arrocería gastronómica con vistas 360 grados a la ciudad, “con especial atención a la materia prima de calidad y contando siempre con producto de cercanía y de kilómetro cero”, aseguró la firma, que pretende extraer “lo mejor de la tradición” y elaborar su carta “desde la vanguardia”. La cocina valenciana más tradicional convivirá así con propuestas de autor más creativas. Además, pretende ser un punto de encuentro donde poder disfrutar del clásico esmorçaret valenciano y de la propuesta de coctelería diseñada por Iván Talens.