Ana María Conesa: “La gestión por factores se sitúa entre la pasiva y la activa”

Se encarga desde 2018 de las estrategias de inversión en factores de Renta 4 Gestora, un tipo de gestión con elementos propios de la activa y de la pasiva y que va, poco a poco, siendo más conocida entre los inversores que buscan reducir al máximo el riesgo.

¿Qué caracteriza a la inversión por factores?

Este tipo de estrategias analizan miles de valores para determinar uno o varios factores de forma cuantitativa. Y definiríamos un factor como toda característica específica a un grupo de acciones, la cual justifica el comportamiento de este frente al mercado.

¿Cuáles son los principales factores?

Hay cinco. Low volatility se refiere a acciones que presentan precios muy estables, que no tienen vaivenes en su cotización, lo que implica que se centra más en controlar la volatilidad. El factor value invierte en compañías infravaloradas en relación con sus fundamentales, mientras que el quality lo hace en empresas con sólidos fundamentales, bajo nivel de endeudamiento y crecimiento de beneficios, es decir, con unas cuentas envidiables. En cuanto al size, invierte en empresas de media y baja capitalización, las cuales tienen más potencial de revalorización. Por último, tenemos el factor momentum, que apuesta por compañías que han obtenido unas rentabilidades superiores en el pasado, pensando en una continuación de esta tendencia en el corto plazo. Dicho de otra forma, si lo han hecho bien, ¿por qué no lo van a seguir haciendo?

Cuando unos suben, otros lo hacen peor, y al final se complementan bien

¿Es gestión activa o se acerca más a la pasiva?

Es una tercera forma de inversión, la cual se centra más en la gestión del riesgo que en la obtención de rendimiento. Al establecer unos parámetros cuantitativos, muestra mayor transparencia a la hora de decidir qué compañía entra o no dentro de un determinado factor, y unos menores costes frente a la gestión activa. Al mismo tiempo, nos permite tener una cartera más diversificada y obtener más rentabilidad frente a la gestión pasiva. Por lo tanto, la gestión por factores se podría situar entre la pasiva y la activa.

¿Qué importancia tiene dentro del sector de la inversión?

Existen múltiples estudios que demuestran que los factores obtienen una rentabilidad mejor que el mercado en el medio-largo plazo. Esto se debe a la baja correlación entre ellos. En el caso del value y el momentum, por ejemplo, tienen correlaciones negativas: cuando uno va bien, por lo general, el otro no. Por lo que cualquier combinación de ellos reduce el riesgo de la cartera, ya que cuando unos suben, otros lo hacen peor, pero en el largo plazo se compenetran muy bien y obtienen un plus de rentabilidad superior al mercado. Además, para determinados inversores, este tipo de estrategia, al centrarse en reducir el riesgo al máximo, es más adecuada que un fondo convencional.

Los factores que mejor se comportan en momentos de subidas como las de este año son ‘value’ y ‘size’

¿Cómo se comportó este tipo de inversión en un año tan volátil como fue 2020?

En la histórica caída de marzo, los factores que peor comportamiento tuvieron frente al mercado fueron value y size. Sin embargo, ante la noticia de las primeras vacunas con una alta efectividad contra el virus, fueron los que mejor lo hicieron. El resto de factores tuvieron un buen comportamiento a lo largo del año, incluso terminando en terreno ampliamente positivo como fue el momentum.

¿Qué tipo de factores están funcionando mejor este ejercicio?

Si nos fijamos en la teoría, su comportamiento es cíclico y, dependiendo del momento en el que estemos, unos factores lo hacen mejor que otros. En concreto, en momentos de subidas, los que mejor comportamiento ofrecen frente al mercado son value y size; de hecho, es lo que estamos viendo en lo que llevamos de año, quedando más rezagado el factor low volatility por su menor volatilidad.

La mejor opción es la combinación de todos, ya que así se reduce

la volatilidad

De cara a los próximos meses, ¿qué previsiones manejan?

La mejor opción siempre es la combinación de todos, ya que así reducimos la volatilidad. De cara a final de año, en nuestro fondo Renta 4 Multifactor combinamos todos los factores, siendo el momentum el de mayor ponderación.