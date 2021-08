El ahorro también muestra estilo propio

Las gestoras que apuestan por la filosofía de valor en la gestión de fondos de inversión también la aplican cuando hablamos del ahorro a más largo plazo, es decir, en los planes de pensiones, instrumentos que en muchos casos suponen la réplica casi exacta de los fondos.

Es el caso de Azvalor, una de las gestoras insignia de este estilo. Para su socio fundador Beltrán Parages, y director de relación con inversores, la historia ya ha demostrado que el value es una forma de invertir con mucho sentido.

“Y funciona tanto para un fondo de inversión como para uno de pensiones. Incluso mejor en el caso de los fondos de pensiones dado que, por su naturaleza, es una inversión de muy largo plazo y eso permite a los inversores superar mejor los periodos difíciles”, asegura, en referencia a que lo ideal es que cuando se trata de ahorrar para el retiro lo mejor es que el momento de invertir y el del rescate previsto estén “separados por muchos años”.

También en Magallanes, la gestora de Iván Martín, hacen hincapié en que los planes de pensiones son un vehículo de inversión a largo plazo. “Y ese es precisamente uno de los factores clave para la inversión value, lo que la hace idónea para el ahorro destinado a la jubilación”. Justamente por ese horizonte temporal los gestores de Magallanes ven difícil comentar sobre el comportamiento de esta filosofía de inversión de cara a “un periodo corto como los próximos meses”.

En Buy & Hold creen que en España realmente se aplica ‘deep value’

En cuanto a Buy & Hold, cuyo único plan de pensiones gestiona principalmente el ahorro de sus mismos socios, familiares y empleados, destaca que en España se han confundido conceptos. Así, “ha habido grandes inversores, que han entendido valor en el sentido que los anglosajones denominan deep value: invertir en acciones con valoraciones extraordinariamente bajas”.

Este estilo no invierte en empresas en crecimiento porque estas difícilmente van a cotizar a valoraciones de derribo, sino que invierte en situaciones de estrés financiero, compañías con problemas estructurales, cíclicas de mala calidad en el momento más bajo del ciclo, etcétera. Por esta razón, en España se establece un antagonismo muy fuerte entre los estilos valor y crecimiento que en otros países está mucho más matizado”, apunta el presidente de la gestora, Julián Pascual.

Otros estilos

No todas las gestoras independientes confían en alguno de estos dos estilos de gestión. Por ejemplo, en Renta 4 cuentan con dos planes de renta variable que invierten con criterios basados en la calidad de las empresas, “lo que nos diferencia totalmente del resto de gestoras en España, que se suelen decantar por la filosofía value, que no está consiguiendo la rentabilidad esperada en el medio y largo plazo”, observa Javier Galán, responsable de renta variable europea y española de la gestora.

La filosofía quality investing busca “empresas de alta calidad con fuertes barreras de entrada, ventajas competitivas, elevados márgenes, capacidad de crecimiento futuro, bajos niveles de endeudamiento y elevados retornos sobre el capital empleado”, explica Galán.

En Renta 4 Pensiones priorizan la búsqueda de firmas de calidad

Según Federico Battaner, director de planes de pensiones en Trea AM, “no tiene mucho sentido que las gestoras se decanten sobre un estilo propio de gestión. Creo que la mezcla de estilos y la diversificación de valores en las carteras traen a largo plazo un resultado muy positivo de retornos”.

Desde su punto de vista, el value “no va a seguir proporcionando resultados tan positivos durante los próximos meses como ha demostrado desde noviembre del año pasado hasta junio de este año”.