Bruselas se niega a renegociar los acuerdos del Brexit sobre Irlanda del Norte

La petición del primer ministro británico, Boris Johnson, para que Bruselas reabra el acuerdo del Brexit ha sido desetimada este miércoles por la Comisión Europea, a pesar de las amenazas del primer ministro británico de suspender unilateralmente los acuerdos que afectan a Irlanda del Norte si no se permite al Ejecutivo británico introducir "cambios significativos" en lo pactado con respecto a la isla. La autoridad europea ha insistido en que Johnson y su negociador jefe, David Frost, fueron quienes aceptaron y firmaron a finales de 2019 el Protocolo de Irlanda del Norte como parte del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El polémico mecanismo mantiene a la provincia británica en el mercado único europeo para bienes a fin de evitar una frontera física con la vecina República de Irlanda -miembro de la UE-, pero impone a cambio controles fronterizos entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, que han generado fricciones económicas y tensiones políticas en la zona.



"Tomamos nota de la declaración hecha hoy por el señor Frost. Seguiremos comprometiéndonos con el Reino Unido, también en lo relativo a las sugerencias de hoy. Estamos preparados para seguir buscando soluciones creativas, en el marco del protocolo, en el interés de todas las comunidades de Irlanda del Norte. Sin embargo, no acordaremos renegociar el protocolo", ha asegurado en un comunicado el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic.



Además, Sefcovic ha recalcado que se debe dar prioridad a la estabilidad y previsibilidad en Irlanda del Norte, asegurando que la Unión Europea ya ha buscado soluciones "flexibles y prácticas para

superar las dificultades" que viven los ciudadanos de Irlanda del Norte con la implementación del protocolo. El político eslovaco ha recordado las medidas anunciadas en junio, que incluían cambios en la legislación comunitaria para garantizar el suministro de medicinas desde Gran Bretaña hasta Irlanda

del Norte.



En una declaración ante los Lores, David Frost apuntó que por el momento ambas partes deberían acordar un "parón" para negociar cómo resolver las cuestiones que plantea ese mecanismo, durante el cual se seguiría aplicando el "periodo de gracia" para el comienzo de los controles aduaneros

a las mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte.



"Hemos concluido que ahora no es el momento adecuado de activar el artículo 16" del protocolo, que permite suspender unilateralmente su aplicación, apuntó Frost, quien agregó, no obstante, que las actuales circunstancias "justificarían" la activación de ese artículo por parte de Reino Unido.