Ence cae un 12% en Bolsa tras el rechazo de la Audiencia Nacional de su ubicación en Pontevedra

Ence se desploma un 12% en Bolsa después de que el pasado viernes la Audiencia Nacional anulara la prórroga de 60 años concedida a su fábrica en Pontevedra al estimar que la resolución del Gobierno no justificó que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.



Según han explicado los magistrados en la sentencia, la Ley de Costas exige que se justifique que las instalaciones objeto de prórroga no pueden ubicarse en otro enclave.



En el caso concreto de la fábrica de pasta de celulosa de Ence, en la franja de dominio público entre Pontevedra y Marín, la prueba pericial muestra que el agua dulce es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo, como también lo es la proximidad a otros recursos hídricos para evacuar el vertido.



Sin embargo, no está claro que "dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige la Ley de Costas".



Por tanto, añade la sala, la fábrica puede situarse en las proximidades de los ríos o de grandes masas de aguas, pero fuera del dominio público costero.