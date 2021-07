Sanciones por no registrar las jornadas laborales en tu empresa

Dos años después del decreto-ley que impuso el control horario en las empresas, la inspección ha detectado 9.000 infracciones y ha recaudado 16 millones de euros en sanciones debido a las irregularidades encontradas.

Desde el Grupo SPEC consideran que el teletrabajo ha sido uno de los causantes de las irregularidades que se han producido a la hora de registrar la jornada laboral. Según indica, la crisis sanitaria ha provocado que muchas empresas se relajasen a la hora de establecer el control de la jornada laboral.

Para ello citan la Guía del Mercado Laboral 2021 de Hays en la que se pone de manifiesto que el 54% de los españoles considera que la Covid y el teletrabajo ha provocado que se destinen más horas a la jornada laboral que antes de la pandemia. Esto ha supuesto un aumento de las horas trabajadas, sin remuneración extra.

Aparte de eso, el grupo tecnológico advierte de que la aplicación de la ley del control horario todavía genera algunas dudas entre las empresas. Una de ellas es que es compatible con la flexibilidad laboral. Por otro lado, en él se deben incluir todos los sectores profesionales, trabajadores y empresas cuando se incluyan en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Además, se debe incluir a aquellos profesionales que son temporales, trabajan a distancia o que, por cuestiones laborales, trabajan de un lado para otro, como es el caso de los comerciales.

Entre las dudas también figuran si hay que registrar la pausa del café, aunque eso es algo que queda a elección de la propia empresa.

Sanciones a empresas

Cuando no se cumpla la ley se podrán imponer sanciones a las empresas. Las más leves suponen sanciones de entre 60 y 625 euros. Entre las sanciones de este tipo figura el hecho de que la empresa no informe a los empleados de sus condiciones laborales o no ponga a su disposición informes de registro horario.

Las multas graves varían entre los 625 y los 6.250 euros. Estas sanciones se imponen cuando los trabajadores no cobran las horas extra que han efectuado o cuando no han sido computadas.

Por último, las sanciones más graves van de 6.250 a 187.515 euros. En este caso, la multa se impone cuando el empleado ha hecho más de 80 horas extraordinarias, no se han registrado las horas extra correctamente o trabajadores menores de 18 años han realizado horas extra.