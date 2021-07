Société Générale prevé un alza de las emisiones sostenibles

La mejora de la economía y las menores necesidades de liquidez se han traducido en una caída de las emisiones, una tendencia que se prolongará en el segundo semestre, un periodo de menor actividad en el mercado de capitales por el parón de las vacaciones y los periodos de black out que acompañan a las temporadas de resultados. “En 2021, se espera un mercado más estable y, por lo tanto, más accesible”, señalan desde Société Générale. Aunque en los seis primeros meses del año el volumen de deuda emitido ha caído un 35%, hasta los 57.115 millones, desde la entidad consideran que está siendo un buen ejercicio, superando los volúmenes de los ejercicios previos a la crisis sanitaria. El apoyo de los bancos centrales se ha traducido en un estrechamiento de los diferenciales, una corriente que, según Fernando García, director de mercado de capitales, se prolongará en los próximos meses. No obstante, su combinación con unos tipos de interés más elevados no impedirá un alza del coste de emisión.

Junto a la caída de los volúmenes, una tendencia que ha cobrado impulso en los últimos meses ha sido el auge de las emisiones sostenibles. “Observamos un incremento de inversores con fondos enfocados exclusivamente a inversiones ESG. Por esta razón, no es de extrañar que en los mercados primarios las emisiones sostenibles estén encontrando una mejor recepción que las emisiones convencionales”, señalan desde la entidad. El comportamiento de las emisiones de este tipo sigue así la tendencia del pasado ejercicio cuando en el primer semestre de 2020 el volumen de emisiones verdes se disparó un 63%. Desde la entidad afirman que el compromiso de los emisores e inversores por mantener el actual entorno medioambiental y social está teniendo su reflejo en el mercado de capitales. “La presencia de bonos sostenibles aumentó en todas las categorías (financiero, corporativo y SSA) en el primer semestre” y representa el 23,6% (unos 13,475 millones) del volumen emitido en España frente al 9.4% (8,250 millones) del mismo periodo del año anterior. Como gran novedad del año, García apunta a la emisión del primer bono sustainability-linked de España por parte de Repsol, operación en la participó Société Générale. Desde la entidad esperan que se sumen más emisores, aunque reconocen la complejidad de estas colocaciones.