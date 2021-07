Ángel Nigorra: “Uno de nuestros objetivos es desplazar al efectivo, que es muy caro de gestionar”

Bizum, la solución de pago inmediato a través del móvil de la banca española, es una historia de éxito, según apuntan todas las entidades financieras del país. La aplicación se creó hace cinco años, el 27 de junio de 2016, para realizar pequeños pagos inmediatos. Solo operaba entre particulares. En el primer semestre de este año cuenta ya con 16,5 millones de usuarios y ha alcanzado la cifra de 18.250 comercios que aceptan esta solución como medio de pago, 10.000 más que a finales de 2020. "Comercios y usuarios cada vez apuestan más por Bizum para compras en internet permitiendo que la compañía alcance en solo seis meses el objetivo que se marcó para todo el año", explica su director general, Ángel Nigorra.

Bizum ha superado ya el objetivo de captación de comercios para todo 2021. ¿Y ahora qué?

Pues hemos ampliado el objetivo. Para todo 2021 nos habíamos propuesto llegar a los 18.000, ahora como ya lo hemos logrado en solo seis meses, hemos ampliado el objetivo a más de 20.000. Los usuarios de Bizum han realizado 1,6 millones de compras online durante el primer semestre de 2021, por valor de 97 millones de euros. Un crecimiento significativo. Durante el pasado año registró 850.000 compras por valor de 51 millones. Con ello, desde que se lanzara la funcionalidad de pago online a finales de 2019, el número de compras en comercios online adheridos asciende a 2,5 millones, con un volumen asociado de 150 millones.

Bizum se ha convertido en una forma de pago cotidiana, incluso hace la competencia al pago con tarjetas. ¿No es una canibalización del negocio bancario?

No. Hay que tener en cuenta que los dueños de Bizum son los propios bancos españoles. Ahora, por primera vez Bizum ha obtenido beneficios en el primer semestre. La idea es repartir dividendo a final de año y llevar otra parte a fortalecer las reservas de la aplicación. Ahora hay muchas formas de pago, no solo las tarjetas. Tenemos mucha competencia. Pero no somos competidores de la banca. Nuestro competidor es el efectivo. Bizum tiene claras ventajas para la banca como aportar un servicio al cliente y su fidelización ante otras aplicaciones y ha ayudado a la digitalización de los clientes jóvenes y no tan jóvenes. Además, Bizum permite desplazar al efectivo, que es muy caro de gestionar para la banca, pese a que el sector no cobre comisiones al cliente por el uso de la plataforma, aunque esto es política de cada entidad, pero, de momento, no veo que la banca quiera cobrar por el uso de Bizum. Otra cosa es el cobro a los comercios por su utilización. A ellos, los bancos sí les aplican unas tarifas. De ahí lo beneficios de este año, ya previstas en el plan de 2016.

¿Tienen previsto extender el pago de Bizum a los comercios físicos?

Nos gusta ir partido a partido. La primera experiencia de pago presencial con Bizum ha sido el pago de apuestas como el cobro de premios en los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado. Desde su lanzamiento en diciembre de 2020 se han realizado cerca de 40.000 operaciones con un volumen asociado de 1,8 millones de euros. Poco a poco extenderemos el pago en otros comercios de forma presencial. Vamos en función de las peticiones del cliente.

¿El Covid ha asentado más esta forma de pago para los españoles?

Sin duda. Incluso ha cambiado el perfil del cliente. El número de transacciones de pago entre personas realizadas durante la primera mitad de 2021 fue de 206 millones (una media diaria de más de un millón de transacciones), con un volumen asociado a las mismas de 10.600 millones de euros. Esto supone que, en tan solo seis meses, se han igualado las cifras de número de operaciones y volumen registradas durante todo 2020. Desde su lanzamiento, Bizum acumula más de 495 millones de operaciones y 24.600 millones de euros asociados a ellas. La popularización de Bizum también se ve reflejada en el creciente número de usuarios que, a 30 de junio, era de 16,5 millones. Ahora la edad media de los usuarios es de 25 a 34 años. Ha rejuvenecido. Cuando arrancamos la edad estaba entre los 35 a 44 años. También 2020 fue el primer año en el que crecieron los perfiles de los clientes a partir de los 55 años.

Con 16,5 millones de usuarios, ¿cuál es ahora el objetivo?

Llegar a los 20 millones, esa es la meta. Son los clientes digitales españoles nuestros. Esta cifra representa el 75% de los clientes digitales de la banca en España.

¿Qué nivel de fraude tiene el pago con Bizum?

No tenemos fraude, puede haber algún caso, pero es anecdótico.

Dado el éxito de Bizum y el hecho de que ahora CaixaBank ha puesto a la venta una participación del 9,5% y se debe hacer una valoración por varias partes, ¿podría la banca plantearse sacar a Bolsa esta aplicación?

No. La banca no tiene pretensión de sacar a Bolsa Bizum. Ahora CaixaBank venderá esta participación que sobrepasa del 25% permitido por los estatutos de la plataforma y se venderá a otro banco.

¿Cuánto vale Bizum?

No sé.

¿Por qué han cambiado los bancos las condiciones de Bizum al reducir las recepciones mensuales de 150 a 60?

Esto se ha entendido mal. Se pueden hacer tantos envíos como queramos, pero solo podremos recibir 60 transferencias. Solo el 0,07% de los usuarios particulares recibían más de 60 operaciones al mes. La media está en 4,50 operaciones, por eso queda mucho margen. Siempre vamos analizando cómo se comportan los usuarios y hacemos modificaciones. [Las condiciones que establecen los bancos con los comercios por el uso de Bizum son diferentes a las de los particulares, y con esta limitación, según expertos, se limita el uso que los comercios pudieran estar haciendo de esta plataforma operando como si fueran particulares]. También hemos ampliado a 1.000 euros el dinero que se puede transferir en una operación, aunque en pagos en comercios electrónicos no hay límite. El límite es para particulares.

¿Qué plantilla tiene Bizum?

Siete personas.

El plan estratégico de la plataforma era 2016-2021. ¿Qué pasará en 2022?

Pues ampliaremos el pago a los comercios físicos, se podrán cambiar algunas condiciones. Siempre vamos viendo como se comporta el usuario. Ya verán los accionistas.

¿Qué le gustaría destacar?

Que tras un año difícil debido a la pandemia, muchas organizaciones han incorporado Bizum como medio para recibir aportaciones. Ya se pueden realizar donaciones a más de 4.050 ONG, de las que más de 1.500 se han adherido en la primera mitad de 2021. El número de donaciones en este periodo ha sido de 98.000, con unos fondos recaudados de 3,6 millones. Desde que se puso en marcha esta funcionalidad en septiembre de 2018, los fondos donados a través de Bizum superan los 14,4 millones en 382.000 donaciones.