El motor esprinta en Bolsa pese a estar lejos aún de la normalidad

Daimler Benz (fabricante de Mercedes) han escalado este año hasta los 70 euros por acción, con una subida del 24% que se amplía al 100% en el último año, tras el castigo por el Covid-19. Nuevamente, el mercado está descontando buenas expectativas y el valor cotiza en máximos. En Bank of America ven recorrido a los títulos hasta los 97 euros y Barclays fija el precio objetivo en 115 euros, previendo un PER de 9 veces. Valores que dan amplio margen desde los 71,7 euros a los que ahora cotiza. Los analistas del banco británico destacan la solidez en la evolución del primer semestre, aunque consideran que el mercado no se cree un crecimiento de dos dígitos en su ebit y que, además, el equipo directivo debería explicar con más detalle su estrategia para el coche eléctrico.

Goldman Sachs califica de coherente su estrategia de rigidez de precios frente a sus competidores como BMW o Volkswagen. En Barclays estiman que la división de MB Cars & Vans y de camiones seguirán con ventas fuertes “por lo que conseguirá un margen del 10,1%”. Y añaden: “Nos sentimos cómodos proyectando un nivel de dos dígitos”, explican.