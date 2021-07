Chrome comienza a mostrar en el móvil el acceso a las webs que más visitas a diario

Lo normal cuando utilizamos el teléfono móvil para navegar es que tengamos ya un recorrido predefinido por las principales webs que nos informan de los temas que más nos gustan. Si somos de información generalista tendremos nuestra lista de sites preferidos, en tecnología igual, deportes, aficiones o lo que sea. Por lo que cualquier herramienta que nos ayude a llegar hasta ellas con un solo clic, nos viene de maravilla.

Google, y muchos navegadores, tienen los marcadores para esas labores pero si queréis algo más inteligente y accesible, nada como los accesos directos en el llamado Omnibox de Chrome, lugar en el que aparecen a modo de iconos y que representan a esas webs que más visitamos todos los días. Un recurso que cumple con esa premisa de acercarnos hasta donde queremos ir con un simple toque de pantalla.

Ahora por fin en el móvil

El caso es que esos accesos directos estaban desaparecidos del entorno smartphone (no así en los ordenadores) por lo que Chrome para Android cojeaba bastante de esa pata. Ahora, los de Mountain View han comenzado a corregir esta carencia con una réplica igual de eficiente que la que tenemos en la versión del navegador para escritorios windows y Mac, tal y como podéis ver en la captura que tenéis justo aquí debajo.

Sitios más visitados en Chrome. AndroidPolice

La idea es que Chrome nos sugiera cuatro sitios que visitamos con frecuencia destacándolos sobre todos los demás, y que la propia Google conoce perfectamente gracias al seguimiento que nos hace a cada instante. Además la imagen que veremos es la del favicon, por lo que nos será muy familiar y reconocible, y será a través de ese elemento gráfico y un pequeño texto que sabremos exactamente qué sitio es al que podemos acceder tocando desde allí.

La buena noticia de esta actualización que todavía no ha llegado a todos los usuarios es que se trata de una función que se activa por la parte del servidor, por lo que en las apps no tendremos que hacer nada para intentar que aparezca, solo esperar. La mala es, como os avanzábamos antes, que no está disponible como tal, aunque existe un pequeño truco para intentar acelerar su presencia: las banderas.

Es a través de esas flags que podríamos activar estos accesos directos a las web más visitadas, escribiendo en la barra de direcciones (aunque muy seguramente no tengamos acceso todavía a esta parte de funciones beta):