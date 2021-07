Los sindicatos elevan la presión y anuncian movilizaciones por la reforma laboral y la subida del SMI

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha dicho este lunes que los sindicatos se movilizarán para pedir una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente se sitúa en 950 euros. "El día 14 vamos a retomar las movilizaciones por el SMI", ha asegurado el sindicalista en un acto organizado por Nueva Economía Fórum. Álvarez ha señalado, que si bien el centro de la movilización será el salario mínimo, también pedirán por la derogación de la reforma laboral del PP, "teniendo en cuenta que el proceso de negociación [con CEOE y Ejecutivo] avanza".

Álvarez ha indicado que no tiene sentido que España congele el salario mínimo este año, cuando "ningún otro país europeo lo ha hecho". "Es justo, es razonable, se puede y se debe", ha insistido el líder sindical. Según estimaciones de UGT, el SMI deberá situarse en 2023 en "una franja de entre 1.100 y 1.200 euros" para alcanzar el 60% del salario medio. Esto supondrían unos cien euros más de lo estimado por el comité de expertos del Ejecutivo, que había situado al SMI en una franja de entre 1.011 y 1.049 euros en dos años. Álvarez ha sostenido esta diferencia en que el cálculo de los expertos se hizo sobre el salario medio de 2019 y que éste se irá incrementando con el paso del tiempo.

Por otro lado, en cuanto a las críticas de la CEOE a la propuesta del Ejecutivo para la reforma laboral, a la que los empresarios tildaron de "marxista" y de "contrarreforma laboral", el secretario general de la UGT ha comentado que "son los primeros envites de una negociación que no va a ser nada fácil". Álvarez ha indicado que para el sindicato la propuesta actual el Gobierno es "moderada" y que desde UGT propondrán cambios para acercarla más a lo que consideran que sería necesario.

Por último, Álvarez ha hecho, una vez más, un llamamiento a la unidad política y a la necesidad de un gran pacto de Estado. "Sería bueno que fuéramos capaces de bajar el ruido y entrar en un proceso de diálogo y de acuerdo entre los partidos políticos. Yo se lo pido por favor. La tensión política se come todas las posibilidades de desarrollo de futuro", ha dicho el líder de UGT.

Díaz señala que Sánchez debe tomar ya una decisión sobre el SMI

En la mañana de este lunes, en unas declaraciones recogidas por Efe, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que el debate sobre la subida del salario mínimo interprofesional sigue abierto dentro del Gobierno, pero ha considerado que el presidente tiene que tomar una decisión al respecto ya, en julio, "sea la que sea".

En una rueda de prensa tras firmar un convenio con Derechos Sociales para mejorar las condiciones del empleo joven, ha recordado que su posición es la de subirlo y que si el Gobierno no lo hace se estará equivocando. "Yo ya no lo puedo decir más alto y más claro, con todo, el diálogo está abierto en el seno del Gobierno (...) Si no lo hacemos creo que nos equivocaremos", ha afirmado la vicepresidenta.

A su juicio, está demostrado que la subida del SMI es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza laboral y la brecha salarial de género, dado que afecta a colectivos como los jóvenes y las mujeres que se encuentran en las franjas salariales más bajas. Además, ha subrayado que ahora mismo quienes cobran el salario mínimo están perdiendo poder adquisitivo porque la inflación es del 2,7%.