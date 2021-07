Hace apenas dos meses que la firma de abogados internacional Latham & Watkins anunció la incorporación de Carles Esteva Mosso como socio de Competencia en su oficina de Bruselas. Precisamente la ciudad donde el abogado ha desarrollado una dilatada y destacada trayectoria en política antitrust de la Unión Europea desde que se unió al gabinete del excomisionado Mario Monti en 1999. Esteva procede de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, donde ha ocupado diversos cargos; entre ellos, la dirección general adjunta de concentraciones (entre 2014 y 2019) y de ayudas de Estado (entre 2019 y 2021). Tras su salto a la práctica privada, este experto está convencido que Europa se enfrenta a un momento clave y augura reformas de calado que darán un nuevo rumbo a la política de competencia en la Unión.

¿Qué retos plantea la sociatura en una firma como Latham & Watkins?

Latham & Watkins es una plataforma estupenda para practicar el Derecho de la Competencia. Es un despacho de abogados con presencia global y que hace operaciones de gran calado. Mi ambición es contribuir con mi experiencia para explicar a los clientes la complejidad de este mundo y cómo pueden lidiar con las autoridades y asegurar que sus prácticas al final sean compatibles con el derecho antitrust.

Tras casi 25 años en la práctica pública, ¿cómo ha vivido esta transición?

Empecé de abogado hace muchos años, y en la práctica pública he trabajado siempre en temas de competencia; he sido durante cinco años director del departamento de control de concentraciones de la Comisión Europea, los dos últimos años director del departamento de ayudas de Estado, por lo que siempre he estado relacionado con temas jurídicos en el lado público. No ha sido, por tanto, difícil dar el salto; básicamente, tengo que asesorar a clientes sobre los temas que conozco. Creo que es una transición bastante natural.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la UE?

Estamos en un momento de cambio importante en la política de competencia. Las autoridades se han dado cuenta de que los instrumentos que tenían hasta ahora no son suficientes para abarcar todas las prácticas anticompetitivas que pueda haber en el mercado. En Bruselas, por ejemplo, la Comisión Europea ha adoptado en el último año dos propuestas legislativas que pueden tener un impacto bastante importante en los próximos años. Una, es para regular las grandes plataformas de Internet y, la otra, es para poder examinar los subsidios que países terceros dan a sus empresas cuando operan en mercado interior, dos áreas donde los instrumentos actuales no permitían intervenir. Así que, desde el punto de vista de la práctica del Derecho, estos son nuevos ámbitos para los que las empresas necesitarán asesoramiento.

¿Cómo frenar el poder de mercado de las grandes plataformas?

Hay una propuesta legislativa para regularlas ex ante, es decir, para definir lo que pueden y lo que no pueden hacer, más que ex post, que es la forma tradicional de aplicar las normas de competencia, esto es, examinar una práctica y ver qué impacto tiene en el mercado. Hay un cierto riesgo en este tipo de regulación, porque puedes acabar con unas reglas muy generales que no siempre sean adecuadas a la situación. En algunos casos, pueden resolver problemas, pero, en otros, impedir el desarrollo de nuevos tipos de negocios y de la innovación. Creo que el Consejo y el Parlamento Europeo tendrán que ser muy cuidadosos en el momento de definir exactamente estas obligaciones.

El uso del big data que hacen estas compañías, ¿puede situarles en una posición privilegiada?

El hecho de tener más datos que otros competidores no necesariamente falsea la competencia en el mercado. Creo que las autoridades tienen que hilar fino para identificar los casos que son realmente anticompetitivos, por ejemplo, cuando las grandes plataformas se apoyan en su posición dominante para cerrar el acceso a nuevos mercados, de casos que son simplemente prácticas comerciales perfectamente legítimas.

La subida de la factura de la luz ha situado a las eléctricas en el punto de mira. Hay informe de la Comisión que dice que España es el país que más barreras pone a la competencia en este mercado, ¿por qué?

Hay muchos factores distintos que afectan al precio de la electricidad. El mercado español tiene un alto nivel de concentración, pero los precios elevados no necesariamente resultan de prácticas anticompetitivas. Otros factores, regulatorios o impositivos, tienen probablemente un mayor peso, no estoy seguro de que esta cuestión sea fundamentalmente un problema de competencia. Por lo tanto, creo que hay que ser prudente antes de llegar a conclusiones demasiado rápidas.

Europa se ha propuesto convertirse en el primer continente climáticamente neutro para 2050, ¿se puede ayudar desde la política de competencia a la descarbonización?

Sin duda. Aquí, el ámbito fundamental es el de ayudas de Estado. La Comisión acaba de publicar unas líneas directrices sobre cómo va a interpretar sus normas en este ámbito. Hace una propuesta que va a ser muy generosa para que los Estados miembros puedan dar ayudas para descarbonizar su industria y su economía. Los despachos tienen claramente un papel para ayudar a las empresas a entender este marco, a saber lo que es posible.

¿Hasta cuándo cree que se extenderá el marco temporal antitrust aprobado para hacer frente a la pandemia? ¿puede tener efectos colaterales?

De momento, el marco temporal está previsto hasta finales de este año, todavía no hay ninguna decisión sobre si se va a extender o no. Aquí hay dos consideraciones. Por un lado, no cortar de golpe las ayudas para asegurar una recuperación más progresiva de la economía. Por otro, también existe un riesgo de continuar con una situación excepcional que permita ayudas en grandes volúmenes y que pueda dar lugar a distorsiones de competencia. Habrá que buscar un equilibrio.