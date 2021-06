ATA y Gobierno discrepan sobre los autónomos afectados por la rebaja en luz

Los autónomos enfrentan un nuevo problema: el coste de la luz. El encarecimiento de la energía afecta a todos los ciudadanos, pero estos picos de coste por kWh también impactan sobre estos profesionales, con el añadido de que no pueden 'jugar' con los tramos horarios.Tienen que abrir en los horarios de mayor coste.

Ante esta situación, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros una rebaja para aquellos que tengan menos del 10kW de potencia contratados. Una cuestión que, sin embargo, deja fuera a muchos negocios, pues tienen más de esa potencia en sus contratos de luz.

ATA denuncia la situación y aporta datos concretos. El Consejos de Ministros aseguraba que la rebaja afectaría al 72,5% de los autónomos y Lorenzo Amor, presidente de ATA, aclaraba en las redes sociales que la gran mayoría de los autónomos va a quedar fuera de dicha rebaja, pues en realidad tienen contratados más de 10kW de potencia. Rango de contratos a los que no afectaría la misma.

Según explica el Presidente de dicha Asociación en esos cálculos se estaría incluyendo, según su interpretación, a los taxistas, comerciales o profesionales que no tienen locales comerciales. Y, en consecuencia, no están teniendo ningún tipo de gasto de luz. A estos no les afectó la subida, pero tampoco la bajada, por lo que no tiene sentido contabilizarlos en este caso, según esta Federeción de Autónomos.

Un aumento en las facturas del 25%

En consecuencia, los autónomos con más de 10kW de potencia siguen afrontando un 25% de aumento medio en sus facturas de la luz. Los datos han sido aportados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Según sus cálculos, un pequeño autónomo de la hostelería pagará de media este mes unos 55 euros más de media.

El gasto en luz ya supone un 20% de los costes totales que tienen que afrontar este tipo de pequeños negocios. Para UPTA se trata de un desproporcionado aumento, especialmente en autónomos con actividades que utilizan, por ejemplo, equipos de refrigeración o similares.

Según la organización, "sólo existe una alternativa y se llama autoabastecimiento energético, sin duda, es la medida que se debe poner en marcha de forma urgente desde el Gobierno central y las CC. AA. Además, no solo supondría un ahorro económico, también fomentaría la competitividad de las pequeñas actividades económicas".