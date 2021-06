Todos los controles y alzas fiscales que conllevará la nueva ley antifraude

Enmienda fallida. Uno de los cambios introducidos en la ley antifraude durante su tramitación en el Senado que tendrá escaso recorrido es la que rebaja el IVA aplicado a las peluquerías del 21% al 10% desde el 1 de enero de 2021. La medida, presentada a última hora y que a punto estuvo de no ser admitida por defectos de forma y su falta de relación con el texto, gozó de un amplio apoyo en la Cámara Alta, pero el Ejecutivo central dejó ayer claro que no la aceptará. “El Gobierno ejercerá su derecho a veto”, avanzó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alegando que “produce un desgobierno absoluto” aceptar que este tipo de medidas se impulsen “vía leyes que no tienen nada que ver con las enmiendas” presentadas, sin abordar si quiera su impacto presupuestario, y modificando la previsión de ingresos públicos, que es potestad del Ejecutivo.

Matriculaciones. Otro de los cambios de ida y vuelta en la tramitación de la ley antifraude es la enmienda impulsada por ERC en la Cámara Baja que buscaba anular la subida del impuesto de matriculaciones, en función de las emisiones contaminantes, vigente desde enero de 2021. Finalmente, el PSOE parece haber llegado a un acuerdo para revertir la situación presentando una enmienda por la que la subida de impuestos quedará congelada desde la entrada en vigor de la norma y seguirá adelante desde el 1 de enero.