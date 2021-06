Guindos cree que fue útil la creación de Sareb y pide que se recupere su ritmo de ventas

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha explicado que "la política fiscal ha sido la herramienta para hacer frente a la pandemia, pero ahora la clave van a ser los fondos que llegan de la Unión Europea. Para ello, el exministro de Economía español reclama a los gobierno que sean absolutamente "responsables" a la hora de gestionar estos fondos Reclama a os Estados que "usen bien estos fondos y lleven a cabo las reformas necesarias". Así, ha defendido que el dinero tiene que ir a proyectos que generen empleo o potencien la tecnología, entre otros.

Durante su intervención en remoto el Curso de Verano de la UIMP en Santander organizado por la Apie y BBVA ha reclamado que no solo se trata de "que se utilicen los fondos de forma correcta", sino "que el énfasis es mayor ahora porque pueden ser una pieza fundamental para completar la unión bancaria". Recordó, de hecho, que "habrá revisión continúa de los planes y de su ejecución por parte de la Comisión Europea y el Ecofin".

"Si las consecuencias son positivas, se cimienta el camino hacia una fiscalidad común" , ha recalcado.

Advirtió que, por primera vez desde el inicio de la crisis del Covid, los riesgos que se advierten son además "equilibrados" en relación al crecimiento económico, aunque admitió que hay disparidad entre los países y algunos, como Alemania, alcanzarán el PIB prepandemia este año y otros,

como Italia o España, a finales del 2022 porque "han sido más golpeados por la crisis del Covid".

El exministro de Economía defendió, como es lógico, la creación de Sareb, banco malo en el que se incluyó en 2012 los activos tóxicos de las antiguas cajas de ahorros que recibieron ayudas públicas. Sareb fue impulsado por el propio Guindos cuando era ministro de Economía con el Gobierno de Mariano Rajoy. "Fue un instrumento útil", que "está detrás de la reestructuración del sistema bancario español" y que permitió dar credibilidad al mismo al sacar de sus balances los créditos tóxicos, favoreciendo, por derivada, la mejora económica conseguida a raíz de ese proceso, ha explicado y a la vez respondido a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, quien declaró el lunes en estas mismas jornadas que Sareb era una "herencia" del pasado.

"Yo no voy a entrar en comparación de herencias porque creo que es bastante evidente", replicó a las críticas de Calviño sobre este instrumento que es Sareb, para añadir que los bancos malos "son una fórmula que se utilizaba en todos los rescates bancarios" y que, incluso, ha aconsejado adoptar ahora en Europa Andrea Enría, el responsable de supervisión bancaria común.



Sareb se creó en el 2012 cuando el problema para el país es que "teníamos más de ciento y pico mil millones de euros de créditos inmobiliarios dudosos y mal valorados", una "losa tremenda",

que el banco malo permitió desalojar de los balances bancarios, ha destacado.



Recordó que su construcción estuvo supervisada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, "de acuerdo con el plan de rescate bancario de España" y la valoración de los precios fueron supervisados, sobre todo, por el Banco de España. "Yo creo que la reforma al sistema bancario, conjuntamente con lo que fue la mejora de competitividad y la reforma laboral de España, según todos los analistas, está detrás de la de la mejora del comportamiento de la economía española entre el año 2013 y el 2019", reiteró.



Sobre la deuda que aún arrastra y Europa ha obligado a incluir en la contabilidad nacional por encontrarse avalada refirió que "es deuda que no hay que emitir", luego "no afecta a los planes de emisión del Tesoro", y cuenta además con activos con un valor teórico de 35.000 millones de euros, "que se pueden ir vendiendo".



Considera, de hecho, "muy importante que se pueda recuperar el ritmo de ventas" por parte de Sareb tras el parón sufrido por el mercado inmobiliario como respuesta a la pandemia, subrayando que a medida que enajene activos se irá "reduciendo su volumen de deuda" y, por tanto, la deuda pública.

Guindos, por otra parte, intentó restar importancia a los procesos de ajuste por los que está pasando en la actualidad la banca, y defendió la necesidad de reducir costes en la banca para ganar rentabilidad, la asignatura pendiente del sector. Considera que hay que reducida rentabilidad de la banca europea, que si no mejora, podría derivar en una crisis de solvencia.

El vicepresidente del BCE, de cualquier forma, ha señalado que esto se tiene que hacer "con prudencia", aunque reducir costes y excesos de capacidad implica "despidos" y "cierre de oficinas", afectadas por un entorno cada vez más digital. No obstante, pidió que se realizasen de una forma que fuese "lo menos doloroso posible desde el punto de vista social".



Pero ha alertado de que si no se actúa para mejorar la rentabilidad, puede haber "problemas de solvencia que ahora mismo no hay".