Sánchez anuncia el indulto de los políticos presos por el ‘procés’ para volver a hacer “próspera” a Cataluña

El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el indulto a los políticos condenados por el procés secesionista catalán, según ha anunciado en una comparecencia institucional el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha defendido la necesidad de apostar por la concordia para avanzar y recuperar la prosperidad de la región.

Los indultos perdonan tanto las penas pendientes de prisión por los delitos de malversación como la sedición de los nueve políticos que siguen encarcelados, si bien se mantiene prohibición de que ejerzan como cargos públicos al no afectar a su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo. El perdón está condicionado a que no reincidan en los hechos condenados durante plazos que van de tres a seis años.

En concreto, impone un período de seis años al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull. Ese período será de de cinco años para los líderes de la sociedad civil Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Para el exconseller Raul Romeva y la expresidenta del Parlament Carme Forcadel el período es de cuatro años; y para Dolors Bassa es de tres años, recoge Servimedia, que anticipa que los presos saldrán mañana de prisión una vez publicados los indultos en el BOE.

Sánchez ha defendido que la medida responde a "razones de utilidad pública", puesto que "la sociedad española quiere una Cataluña europea, próspera, plural, solidaria y con un alto grado de autogobierno", lo que exige abogar por "el entendimiento y nunca por el enfrentamiento".

“El Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los nueve condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. La vía judicial concluyó con la sentencia firme del Tribunal Supremo que el Gobierno no pone en cuestión. A continuación diversas personas e instituciones civiles formularon una petición de gracia que el Gobierno debe resolver en un sentido otro”, ha explicado Sánchez, añadiendo que “tras sopesar las razones a favor y en contra, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan aprobar los indultos”.

Los motivos del Gobierno

“Las razones de utilidad pública que motiva esta medida de gracia tienen que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española”, ha aseverado, sosteniendo que “el Gobierno ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia y convivencia de la Constitución Española”.

“Cataluña sin España ni sería europea, ni sería próspera, ni sería plural. España sin Cataluña simplemente no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña”, ha dicho, asegurando que “hay camino” para reconducir la situación de descontento de buena parte de la sociedad catalana.

“Los inultos afectan de manera directa a nueve personas pero el Gobierno de España piensa en los cientos de miles de catalanes que se sienten solidarios con quienes están presos y también en muchos otros, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, que no respaldaron sus actos pero creen que han sufrido suficiente castigo”, ha apostillado.

“Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas No esperamos tal cosa. De hecho, las personas no fueron encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos en contra de la legalidad democrática. Una democracia fuerte como la española no pide a nadie que renuncie a sus ideas pero exige que se defiendan en el marco de la legalidad y en respeto a todos los españoles”, ha recordado el presidente del Gobierno

“En este día miramos al futuro con más optimismo. Con esta acción queremos abrir una nueva etapa de diálogo y reencuentro y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento. La Democracia española demuestra hoy su grandeza, y es una buena ocasión para que demuestren la suya aquellos que la cuestionan”, ha dicho Sánchez.

El necesario apoyo de ERC

“Pretendemos ahora abrir un nuevo tiempo de diálogo, tender puentes de concordia, de convivencia, entre personas que estamos muy alejadas en lo político pero que no podemos ignorarnos. Vivimos juntos y juntos tenemos que afrontar las mismas preocupaciones y problemas. Encontraremos dificultades en el camino pero creo que merece mucho la pena intentarlo por los españoles, los catalanes, nuestros hijos, nietas y la sociedad entera, que se merece un futuro mejor en Cataluña y en toda España”, ha ahondado, defendiendo que “la primera obligación del Gobierno es ayudar a lograrlo.

“Es el momento de la política, de pasar página, de volver a la vía que nunca se debió abandonar. Es el momento de concentrar todas nuestras fuerzas en mejorar la vida de nuestro pueblo en estos momentos de dificultades y de muchas esperanzas”, ha concluido.

Sánchez se dispone ahora a retomar la mesa de diálogo bilateral con la Generalitat de Cataluña, donde encontrará como principal interlocutor al president Pere Aragonés de ERC, cuyo apoyo en el Parlamento nacional es clave para que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos agote la legislatura.

A falta de conocer los avances de dicho diálogo, la aprobación de los indultos, rechazados por más de la mitad de la población española según las encuestas, abren una nueva etapa para el Ejecutivo de coalición en la que, de hecho, Sánchez estudia la posibilidad de realizar varios cambios en la composición del Gabinete.

La idea es renovar al equipo para lidiar con el desgaste de la medida, a la par que se trata de sacar rédito a la recuperación económica incipiente, la superación de la pandemia y la fuerte inversión a impulsar con los fondos europeos en camino para llegar al final de la legislatura con un mayor apoyo electoral.

La respuesta de Aragonés

Aragonés, por su parte, ha valorado positivamente la decisión del Gobierno central aseverando que los indultos ayudan allanar el camino hacia una solución dialogada, que en su parecer pasa por pactar una consulta de autodeterminación.

“Es la hora de poner fin a la represión, es la hora de un referéndum acordado”, que tenga respaldo internacional, ha aseverado, reclamando “amnistía, autodeterminación, libertad y democracia” logradas con “negociación y acuerdo”.

“Es el momento de volver a hacer política”, ha dicho respaldado por todo su Govern, “con el compromiso de alcanzar una solución acordada” en forma de referéndum de autodeterminación acordado entre el Ejecutivo central y el autonómico al estilo del celebrado en Escocia.

La visión patronal

Sánchez, que anunció oficialmente que impulsaría esta medida el lunes en el Liceu de Barcelona ante el empresariado catalán, busca con la medida de gracia facilitar un clima de concordia que permita avanzar en la solución del conflicto independentista catalán.

La consulta secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017, así como las irregularidades impulsadas en el Parlament catalán, arrojaron un escenario de inseguridad jurídica que ha llevado a cerca de 7.500 empresas a abandonar la comunidad autónoma desde entonces.

En este tiempo, la economía catalana ha ido perdiendo impulso, pasando de ser la locomotora española a sufrir un sorpasso por parte de la madrileña, que la ha superado en importancia. Una pérdida de fuelle agravada por el impacto de la crisis abierta por la pandemia del Covid-19.

En las últimas semanas, el empresariado catalán se ha mostrado a favor de los indultos como un primer paso hacia la normalización económica de la región. También el presidente de la gran patronal española, la CEOE, Antonio Garamendi, defendió esta medida, si bien luego matizó sus palabras limitándose a considerar que es una prerrogativa constitucional válida ante la que los empresarios españoles tienen opiniones dispares.