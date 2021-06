Mark Zuckerberg decía la verdad: comienzan las pruebas de WhatsApp en varios dispositivos

Es, sin discusión, una de las funciones más esperadas de WhatsApp desde que existe la app de mensajería, no en vano en alguna ocasión nos hemos visto limitados por tener que llevar nuestra cuenta personal y no poder compartirla en otro dispositivo donde nos era más cómodo consultarla pero, por fin, parece que los millones de usuarios de la plataforma estamos cada vez más cerca de una solución.

Una prueba de lo enormemente importante que es para WhatsApp, y Facebook, de cara a los próximos tiempos, es que para anunciar su entrada en fase beta y posterior llegada a todos los dispositivos salió el mismísimo Mark Zuckerberg, contando en una aparición preparada, los planes de la compañía. Y como os avanzamos en el titular, parece que no miente porque comienzan a llegar algunas de esas buenas nuevas anunciadas en ese pequeño acontecimiento.

Multidispositivo... con limitaciones

El caso es que como anuncia WABetAInfo, WhatsApp ya está poniendo en marcha para los usuarios de la versión beta esa posibilidad de usar una misma cuenta en varios dispositivos a la vez. Concretamente, cuatro al mismo tiempo y sin necesidad de tener conexión a internet activa en el móvil principal. Recordad que esta es una condición indispensable para poder trabajar con WhatsApp Web, tanto a través del navegador como de las apps de escritorio.

Acceso a la prueba de WhatsApp en varios dispositivos. WABetaInfo

Esta opción de probar el multidispositivo llega como parte de un programa de pruebas voluntario, por lo que aquellos que tienen acceso a la beta tendrán la oportunidad de decidir si se unen o no. Recordad que cuando WhatsApp lanza alguna funcionalidad en modo test, lo hace de forma generalizada por lo que aquí no quiere obligar a todos los perfiles y dejar que solo aquellos que vayan a probarla de verdad, la activen.

Además de esos mensajes actualizados y activos en un máximo de cuatro dispositivos a la vez, también las llamadas de voz y vídeo funcionarán sin problemas desde cada una de las instalaciones, eso sí, mientras todos los interlocutores del grupo o la conversación cuenten con la última versión más actualizada. En caso de no ser así, no tendremos opción de probar ninguna de estas nuevas características.

También hay que decir que esta prueba nos deja un poco fríos porque, en un principio, solo permitirá utilizarse con WhatsApp Web, apps de escritorio y Portal, que es la versión para dispositivos de Facebook. No hay menciones a otros móviles, tablets, etc. Esperemos que al final esta nueva funcionalidad, largamente esperada, no pinche en hueso y se acabe convirtiendo en una especie de simple mejora de lo que ya tenemos.