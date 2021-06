WhatsApp vuelve a cambiar (para mejor) la forma de gestionar los chats archivados

La verdad es que no acertamos a imaginar por qué a WhatsApp le está costando tanto cambiar la forma de funcionar de los chats que archivamos. Esos que, por la razón que sea, no queremos tener a la vista junto con los más activos y que preferimos enviar al cajón donde no vuelvan a ver la luz del día durante algún tiempo.

Se trata, con total seguridad, de la función más incomprensible de la app de mensajería porque tal y como está ahora, aunque archivemos uno de estos chats, vuelve a aparecer en el timeline en cuanto llega un mensaje. ¿Tanto le cuesta comprender a los de Facebook que cuando guardamos en esa parte de la aplicación un chat o grupo es porque no queremos saber nada de ellos?

WhatsApp sigue probando a ver

El caso es que tras varias evidencias en las versiones beta de que contaremos con el llamado 'modo desaparecido' para meter en el archivo esos chats y que no vuelvan a salir jamás, desde WhatsApp parece que poco a poco van corrigiendo sus primeras decisiones sobre cómo deben comportarse cuando los archivamos. Así que, por fin, han decidido dejarlos ahí metidos aunque reciban nuevas notificaciones con mensajes, fotos, notas de audio, vídeo, GIFs o lo que sea.

Modo desaparecido de todos los chats. WABetaInfo

Este cambio da a entender que tras mucho tiempo WhatsApp ha identificado la forma en la que los usuarios utilizan esta función en la realidad, que no es otra que la de quitar de la vista esas conversaciones que ya no interesan, o esos grupos que no paran de tener notificaciones nuevas y que nos dan prácticamente igual. Es por eso que no tenía sentido devolverlos junto al resto de conversaciones activas a la menor notificación.

Además de ese cambio, la última beta de WhatsApp trae la posibilidad de fijar la sección de chats archivados a la parte superior del timeline de grupos o conversaciones en las que participamos, así como la llegada de un indicador de mensajes no leídos dentro de esos chats que hemos decidido archivar. Este elemento es muy importante porque nos señala si tenemos que pasarnos por esa sección para ver qué han escrito o no. Lo que facilita que en caso de querer estar al tanto de algo (por la situación excepcional que sea) siempre podamos conocer de un vistazo si están llegando mensajes o no.