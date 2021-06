Lonely Planet o cómo reinventar la guía de viaje cuando hay pocos viajes

Ganas de viajar, sí. Pero en un escenario nuevo y de forma muy distinta a la de otros veranos. Y mientras, el sector de la cultura del viaje trata de adaptarse a las preferencias de los nuevos turistas. A un nuevo lenguaje con valores como la confianza y la seguridad en el foco. Visitas mucho más locales. Y planificación, mucha planificación, según los expertos que participaron en un encuentro organizado por Tiqets sobre nuevas tendencias del turismo tras el impacto del Covid.

Desde que comenzó la vacunación masiva, el sector ha tenido una certeza: los viajes regresarían, y de manera masiva. Pero la recuperación después de un golpe tan fuerte como el de la pandemia no va a ser fácil. Es necesario adaptarse al nuevo contexto. Viajes menos largos, más controlados y fragmentados, explicaron.

Un caso especial es el de Lonely Planet, la editora de las famosas guías de viaje que ha recibido el impacto del Covid en un momento crítico. Cómo adaptarse al doble reto, el de la digitalización y el de la vuelta a la actividad tras la pandemia, es el principal desafío del grupo, recientemente adquirido por la plataforma digital Red Venture. Tom Hall, vicepresidente de experiencias en la editorial, lo resumió así: “Continuar imprimiendo guías de viaje al tiempo que sigan siendo útiles a los viajeros”.

Porque el escenario ha cambiado, las guías también deben hacerlo y adaptarse al nuevo viajero. Ello implica estrategias “diferentes e innovadoras”. Por ejemplo crear itinerarios temáticos para los viajes nacionales. “Habrá una guía Lonely Planet pospandemia; de hecho, ya la hay, estamos empezando con una nueva serie de guías de experiencias que están escritas desde una perspectiva muy local”, señaló Tom Hall.

Los expertos coincidieron en que esta es una de las características de turismo post Covid, mucho más regional. Son viajes más cortos, más fragmentados. Por eso, la famosa guía se está focalizando en contar los destinos “tan cerca como podamos”, y para ello se propone aumentar la cantidad de influencers locales y los colaboradores regionales, que tendrán “un papel importante que jugar” .

La edición de las nuevas guías pospandemia es otra de las dificultades a las que se enfrenta. “Llegar a esos destinos que empiezan a abrirse es todo un reto, la impresión de libros, distribuirlos en las librerías...”.

Lonely Planet fue adquirida por Red Venture a NC2 Media en diciembre de 2020 por una suma que no se publicó. Con ello, la editora de guías de viaje se suma a otros negocios digitales de Red Venture como CNET, Healthline Media, The Points Guy, Bankrate and Allconnect.com. “El turismo volverá con más fuerza que nunca”, dijo entonces el cofundador y director general de Red Ventures, Ric Elias.

Tom Hall apuntó también “la evolución del lenguaje” tras la crisis. “Las palabras han cambiado de significado dentro de los viajes; ahora, por ejemplo, estar seguro en el destino significa algo diferente a lo que era en 2019”. La confianza es ahora moneda “muy importante”. En este nuevo escenario “hay más ganas de viajes de confort” y destinos familiares.

Lonely Planet impulsa también la comunidad en torno al viaje, potenciando el uso de redes y canales para compartir “experiencias de viaje que conectan a las personas con el mundo”. Según Hall, su audiencia en torno al viaje se identifica mucho con la marca, lo que les abre posibilidades de nuevas vías de negocio. “Significa que podemos trabajar con otros grandes socios como Apple y Google”, dijo. “A largo plazo, nos gustaría crear algún tipo de asociaciones”.

Lonely Planet dará un “nuevo aspecto” a sus comunidades y espacios sociales de viajeros, con mayor énfasis a lo audiovisual, fotos y vídeos que circulan por sus propios canales. Se trata de situar a los futuros visitantes en esa experiencia de viaje “a través de imágenes y vídeos antes de que lleguen a un destino” para ayudarlos a planificar.

Los viajeros valoran la flexibilidad y la capacidad de controlar sus viajes. “A pesar de los desafíos, este es un punto fascinante para todos nosotros”, sentenció Hall.