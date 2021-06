La banca europea repartirá 186.000 millones en dividendos hasta 2023, según Bank of America

El BCE tiene previsto decidir a finales de julio si decide levantar las restricciones marcadas el año pasado a la banca europea para el pago de dividendo y que están ahora vigentes hasta el mes de septiembre. El sector y los inversores confían en una recuperación gradual de la retribución al accionista a partir de entonces, una vez que se haya consolidado la recuperación de la economía. Y en Bank of America se muestran especialmente optimistas, al esperar un reparto de dividendos en la banca europea de 186.000 millones de euros desde este año a 2023, incluyendo la recompra de acciones.

La firma estadounidense apunta al “momento positivo” en los beneficios bancarios y frente al escepticismo de parte del mercado sobre el pago de dividendo, añade que sus estimaciones no incluyen siquiera los 33.000 millones de dividendos con cargo a 2019 y 2020 aplazados a causa de la pandemia.

El BCE estableció una primera limitación en marzo de 2020, por la que urgió a los bancos a renunciar al pago de dividendos. Y en diciembre de ese año abrió ligeramente la mano al permitir que los bancos pudieran entregar este año como máximo el 15% de sus beneficios acumulados de 2019 y 2020, una limitación que está en principio vigente hasta septiembre.

En Bank of America calculan que los bancos europeos ya repartirán entre sus accionistas 20.000 millones de euros a finales de año y estiman que la retribución que recibirán de aquí a 2023 será superior en más de 4 veces a lo recibido entre 2016 y 2018, con anterioridad a cualquier efecto provocado por la pandemia. Además, señala que sus estimaciones contemplan el regreso a un pay out normalizado del 50%.

Una de las claves para esa vuelta al dividendo está en la holgura de capital del sector, que Bank of America cifra en 350.000 millones de euros. “Los bancos que esperamos paguen más dividendos son aquello con colchones de capital más fuertes y mayor rentabilidad”, señala la entidad. Y apunta directamente a los bancos nórdicos, como Nordea y SEB o el belga KBC. En sus estimaciones de entrega de dividendo para este año, Santander quedaría sin exceso de capital respecto al ratio de capital CET1 tras retribuir a sus accionistas.

Las recomendaciones de compra de Bank of America se centran en BNP Paribas, BBVA, Nordea, Swedbank, ING, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo y Bank of Ireland. La entidad estadounidense prevé un incremento de los créditos impagados una vez venzan los programas de moratorias activados con la crisis por los gobiernos europeos, aunque ello no sería obstáculo para el reparto de dividendo estimado.