Estos con los consejeros que ocupan más sillones en el Ibex

No son los directivos que están en la primera línea ejecutiva de las empresas, pero son los que más sillones ocupan en las compañías del Ibex. Donald ­Johnston, Ignacio Martín San Vicente, Javier Echenique Landiríbar y Santos Martínez-Conde destacan entre los más de 400 consejeros del selectivo español ya que ocupan al mismo tiempo tres sillones en consejos de administración. Se trata de cuatro directivos que atesoran una amplia carrera en los órganos de gestión de las principales compañías españolas.

Donald Johnston es un nombre recurrente entre los consejos del Ibex. Nacido en Colombia, pero de nacionalidad estadounidense y británica, actualmente es consejero independiente de Merlin Properties, Sabadell y Acerinox. Según los datos proporcionados a la CNMV, en 2020 percibió en total 437.000 euros por su condición de consejero en estas compañías.

Por su parte, Ignacio Martín San Vicente ha desarrollado su carrera ligado a las grandes empresas del sector industrial, en el que ha trabajado en puestos de responsabilidad como el de presidente ejecutivo de Gamesa y consejero delegado de CIE Automotive. Actualmente ocupa un sillón en los consejos de Repsol, Acerinox e Indra como consejero independiente. En total, en 2020 percibió 574.000 euros por su labor de consejero en las tres empresas.

Javier Echenique es otro de los nombres habituales en consejos de administración del Ibex. Ha desempeñado altos cargos en el sector industrial y bancario. En estos momentos es consejero dominical en ACS, consejero independiente en Telefónica y consejero independiente y vicepresidente en Sabadell. El año pasado percibió una retribución total de 947.000 euros por sus cargos en estas compañías.

Santos Martínez-Conde es otro de los nombres ilustres entre los consejeros de las principales empresas españolas. Ha desarrollado su carrera ligado al sector industrial y financiero, como Técnica Naval e Industrial, Técnicas Reunidas, Bestinver, Banco Urquijo o Corporación Financiera Alba, de la que además fue consejero delegado hasta 2020. Actualmente es consejero dominical en Indra, Acerinox y CIE Automotive y en 2020 percibió 249.000 euros por su cargo en las tres empresas.

Mujeres en dos consejos

En un escalón por debajo de Johnston, Martín San Vicente, Echenique y Martínez-Conde, hay 16 directivos que participan en dos consejos del Ibex al mismo tiempo. Además si los cuatro anteriores eran todos hombres, el número de mujeres es más amplio, ya que hay diez consejeras que se sientan en dos sillones del selectivo.

Entre ellas destaca el nombre de Aurora Catá (Repsol y Sabadell), que acumula gran experiencia en distintos sectores, sobre todo el audiovisual. También la abogada Ana Palacio del Valle de Lersundi (PharmaMar y Enagás), que entre muchos cargos políticos fue ministra de Asuntos Exteriores en España entre 2002 y 2004.

También figuran en la lista Isabel Torremocha (Repsol e Indra), Catalina Miñarro Brugarolas (ACS y Mapfre), Ana Peralta Romero (BBVA y Colonial), Eva Castillo (CaixaBank e IAG), Laura González Molero (Acerinox y Viscofan), Leticia Iglesias Herraiz (Acerinox y Aena), María José García Beato (Red Eléctrica y Sabadell) y María Luisa Jordá (Merlin y Bankinter).

A esta lista pronto se sumará María Dolores Dancausa. La consejera delegada de Bankinter próximamente será nombrada como consejera independiente de Acciona, después de que la junta de accionistas, que se celebra este mes de junio, ratifique su cargo.

Además, también hay seis consejeros que ocupan dos sillones en el Ibex simultáneamente. Se trata de Antonio Gómez Ciria (Mapfre y Red Eléctrica), Carlos Solchaga (CIE Automotive y PharmaMar), Emilio Saracho (IAG e Inditex), Enrique de Leyva (Indra y Almirall), Francisco Javier Campo García (CaixaBank y Meliá) y Francisco José Riberas (CIE Automotive y Telefónica).

Normativa en los consejos

Según las fuentes jurídicas consultadas, no existe una normativa que establezca un límite al número de consejos simultáneos, sin embargo sí existen varias normas relevantes en cuanto a consejos de sociedades cotizadas y no cotizadas. Entre ellas destaca el deber de diligencia, por el que los administradores “deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos; y subordinar, en todo caso, su interés particular al interés de la empresa”.

No obstante, hay sociedades sujetas a prescripciones especiales derivadas de la normativa sectorial aplicable, como ocurre con los bancos. Según el régimen de incompatibilidades y limitaciones del Banco de España, los consejeros de entidades financieras no podrán ocupar al mismo tiempo un cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos. Tampoco cuatro cargos no ejecutivos.