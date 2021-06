Hello Auto, elegida como una de las diez empresas andaluzas con mayor potencial para crecer en Europa

Hello Auto, la primera neoaseguradora de autos con capital 100% español, ha sido seleccionada por el comité de selección del programa Scale-UP 2021 como una de las empresas andaluzas con mayor potencial para crecer en Europa. Este programa está impulsado por Ceseand, nodo andaluz de la Enterprise Europe Network de la Comisión Europea, coordinado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Esta elección tiene como objetivo asesorar a las firmas más prometedoras de la región con el fin de que aprovechen las oportunidades que ofrece Europa. De las compañías elegidas, Hello Auto es la única que además de ser una compañía aseguradora, es una plataforma universal de coche conectado con una solución 'aftermarket', que utiliza la tecnología para dinamizar el servicio que ofrece. Desde la Compañía destacan que este reconocimiento, que irá acompañado de formación para aprovechar las oportunidades que ofrecen desde Europa, les sirve para continuar trabajando en un servicio disruptivo y que se adapta totalmente a las necesidades del conductor del siglo XXI.

Seguros telemétricos

Los seguros que ofrece Hello Auto están apoyados en la tecnología desarrollada para mejorar la conducción y hacerla más eficiente. Debido a ello han desarrollado Hello Auto Connect que es el asistente inteligente de conducción más innovador y disruptivo del mercado para ayudar a los conductores a prevenir y solventar situaciones complicadas y ayudarlo en su día a día con las numerosas funcionalidades que ofrece, entre las que se incluyen la dashcam (evitando que sus clientes sean culpados de un accidente del cual no ha sido responsable y eliminando el fraude, que se estima en 1.000 millones de euros anuales), el avisador de rádares o contactar directamente con la aseguradora con sólo pulsar un botón.

“Adicionalmente debemos destacar el “modo parking” en el que el coche avisa en caso de recibir algún impacto mientras se encuentra estacionado”, indican desde la compañía.

“La tecnología está haciendo que los conductores exijan más a sus seguros porque ya no vale el modelo del siglo pasado, donde uno pagaba por una serie de coberturas. La gente pide más”, comenta Manuel Santiago, cofundador y presidente de Hello Auto. Fruto de escuchar al cliente y de aplicar la tecnología, surge Hello Auto Flex que es el único producto asegurador en el mercado en el que el cliente paga una pequeña cuota mensual, desde 9,99 euros, y un pago variable, desde 0,49 euros, por cada día que coge el vehículo, adaptándose a las necesidades de los clientes. Como consecuencia de la Covid-19 el teletrabajo se ha impuesto, así como las nuevas formas de movilidad, por lo que, si no se utiliza todos los días el coche, no es necesario pagar como si lo utilizara, traspasando al cliente la capacidad de decidir cuánto quiere ahorrar.

“Productos como ‘Hello Auto Flex’ son posibles gracias al uso de los datos de los clientes, que constituirán el futuro del seguro. Los datos que generan los coches, que cada vez son más accesibles ayudan a la Compañía a ajustar al máximo el riesgo de cada conductor. Por esta razón, poco a poco irá desapareciendo el modelo que se ha utilizado siempre basado en tramos y hablaremos de productos personalizados.”, comenta Martín Martínez, director general de desarrollo de negocio de Hello Auto.

La Compañía estima que en unos años los seguros personalizados sean los que más se vendan porque “al sector no le queda más que avanzar para adaptarse a los nuevos tiempos que vivimos, ya que comenzamos a observar cómo el conductor exige más que unas simples coberturas en caso de accidente”, indica María José Morales, cofundadora y consejera de Hello Auto.