Transferencias gratuitas, pero solo si se realizan online o en cajeros

La realización de transferencias es un servicio gratuito para clientes vinculados, pero estos deben saber que no todas las modalidades están exentas de coste. De las entidades analizadas, tan solo CaixaBank anuncia que todas las transferencias SEPA –entre los países miembros del Espacio Económico Europeo, es decir, los Estados de la Unión Europea más Liechtenstein, Islandia y Noruega; y Andorra, Mónaco, San Marino, Suiza, Reino Unido y Ciudad del Vaticano– en euros son gratuitas, aunque posteriormente añade que se puede cobrar un recargo de dos euros si se acude a una oficina a realizar una operación que se podría hacer online o en cajeros.

Y es que los bancos tan solo ofrecen sin coste dentro de su plan de vinculación aquellos envíos de dinero que se realicen mediante canales online y, en algunos casos, en cajeros.

Además, estas mismas condiciones se aplican en muchos casos también a clientes que no cumplen los requisitos para estar exentos de otras comisiones. Así, BBVA, Bankinter y Banco Santander no cobran ninguna comisión a los clientes no vinculados que realicen transferencias a través de canales digitales y, a excepción de la primera, también en cajeros.

Otras entidades sí que cargan por estas operaciones a los no vinculados. Ibercaja, por ejemplo, establece un coste de estas operaciones en la modalidad online del 0,3% del importe transferido, con un mínimo de 2,62 euros y un máximo de 45 euros.

Ligeramente superior es la tarifa de Abanca: un 0,4%, siendo el coste mínimo de cinco euros y el máximo de 90.

Por otra parte, las transferencias inmediatas, que llegan al receptor en cuestión de minutos, tienen un coste independiente, que también varía en función del canal a través del que se realicen, y se cobran a clientes vinculados y no vinculados. Su coste oscila entre los tres y los seis euros –al realizarse de forma digital–.

Para aquellos que hagan uso de estas operaciones frecuentemente, el banco de Ana Botín ofrece el Plan Santander One Pagos: por una tarifa mensual de tres euros los clientes pueden realizar transferencias inmediatas nacionales e internacionales no urgentes sin coste alguno, así como ingresar cheques en oficina.