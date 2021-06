Elon Musk cancela el lanzamiento del Tesla Model S Plaid+

En septiembre del año pasado el gigante de la automoción nos sorprendió cuando presentó el Tesla Model S Plaid, un coche eléctrico que destaca por su potencia e increíble autonomía. Sin duda, una de las niñas bonitas del catálogo de la compañía fundada por Elon Musk y que auguraba un nuevo éxito de ventas. Y por este motivo anunciaron la llegada del Tesla Model S Plaid+.

Hablamos de una revisión del Model S Plaid que llegaría con algunas sorpresas muy destacables, como una mejora de la autonomía o una potencia mayor para ofrecer el coche Tesla más rápido.

Un vehículo que apuntaba maneras para dar un nuevo giro de tuerca en un mercado donde la autonomía es el principal referente de muchos clientes a la hora de comprar un coche eléctrico. Y teniendo en cuenta que el Tesla Model Plaid+ rondaba los 1000 kilómetros, estaba claro que iba a ser una revolución y un bombazo en ventas. Pero parece que este proyecto nunca verá la luz.

Principalmente porque Elon Musk ha decidido cancelar el lanzamiento del Tesla Model S Plaid+ sin previo aviso. Y las razones que ha esgrimido el dueño y fundador de la compañía de vehículos eléctricos no podría haber sido más vacía: considera que el Model S Plaid es lo suficientemente bueno como para lanzar una versión Plus.

ampliar foto Tesla Model S Plaid+ Tesla Model S Plaid+ Tesla

El Model S Plaid seguirá siendo la berlina eléctrica más potente de Tesla

Uno de los grandes reclamos del Model Plaid S tiene que ver con su sorprendente autonomía de hasta 628 kilómetros. Aunque los 837 kilómetros del Model S Plaid+ eran el gran reclamo. Hasta que Elon Musk ha decidido cancelar este proyecto sin dar un motivo justificable.

Claro está, los motivos que ha dado la compañía no han gustado nada a los clientes de la marca de coches eléctricos, especialmente a aquellos que ya habían pagado por reservar el Tesla Model S Plaid+. Es cierto que la diferencia con el Model S Plaid radica principalmente en la autonomía, pero ha sido un mazazo para muchos usuarios que querían disfrutar del Tesla con mayor autonomía.

De momento no se sabe qué pasará con los clientes que hayan reservado un Tesla Model S Plaid+, pero lo más probable es que reciban un reembolso o se les invite a reservar el Model S Plaid.

Por último, no sabemos los motivos reales por los que Elon Musk ha decidido cancelar el lanzamiento del Tesla Model S Plaid+. Seguramente no hayan conseguido la autonomía prometida y han preferido esperar para presentar un vehículo eléctrico que no decepcione. Aunque, conociendo el historial de Elon Musk, también puede ser que sencillamente haya cambiado de opinión. Cosas de genios...