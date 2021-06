¿Compensa ser del Ibex? De los dos últimos en entrar, Fluidra sube un 40% y Solaria cae un 11%

El próximo jueves 10 de junio, se reunirá el Comité Asesor Técnico de Ibex (CAT) para decidir los posibles cambios en la composición del índice y el nombre de Logista vuelve a sonar como el candidato con más papeletas para entrar tras quedarse a las puertas en las últimas reuniones. La compañía veterana del parqué español se postula para dar el salto a la primera Liga del mercado y es la mejor posicionadas para formar parte de los 35 valores más líquidos si es que el Comité de sabios decide hacer cambios en esta ocasión. La última modificación tuvo lugar en marzo con la entrada de Fluidra para sustituir a Bankia tras su integración en CaixaBank tras la fusión de ambas.

Pese a las ventajas que ofrece a las compañías pertenecer al índice selectivo como entrar en los fondos y estar bajo el radar lo de las casas de análisis, los cuatro últimos valores en incorporarse al mismo registran comportamientos dispares desde el anuncio de su salto al Ibex 35. Dos de ellos suben desde que se hiciera pública su entrada y dos bajan. Fluidra es el componente más novel del selectivo español.

El Comité Asesor Técnico del Ibex decidió el pasado 23 de marzo que el valor pasaría a formar parte del índice el 29 de marzo, día en el que se hizo efectiva la fusión entre CaixaBank y Bankia, y por tanto se quedaba un hueco en el selectivo. Desde esa fecha, las acciones del fabricante de piscinas se revalorizan cerca del 40% y cotizan en máximos históricos.

El año pasado, fueron tres los valores que dieron el salto al selectivo. En junio, Almirall ocupó el lugar de Mediaset. Desde entonces, sus acciones ganan un 28%. En septiembre, PharmaMar ocupó el puesto de la papelera Ence. La trayectoria de la empresa gallega desde entonces es negativa. Sus títulos pierden un 14%. Por último, el 7 de octubre, el CAT anunció que Solaria ocuparía el lugar de Másmóvil el 19 de octubre. Desde entonces, sus acciones caen un 11%.

En la reunión del día 10, aunque los expertos no ven probable que haya cambios en el índice, en caso de entrar algún valor consideran que Logista sería el más indicado. Renta 4 cree que ocuparía el lugar de CIE Automotive teniendo en cuenta que la primera tiene un volumen acumulado en el período de cómputo ligeramente superior al segundo. La firma de análisis explica que en los casos de Soltec, Sacyr y Audax, aunque acumulan un volumen en los últimos seis meses superior a otros valores actualmente incluidos en el Ibex, ninguna de ellas cumple con el criterio mínimo de ponderación (0,3% de la capitalización bursátil promedio del Ibex en el periodo de cómputo).

Los expertos explican que como viene siendo habitual en las últimas revisiones, existen varios títulos que, aun estando incluidos en el Ibex 35, no cumplen con el criterio mínimo de ponderación, como Meliá Hoteles e Indra, si bien cabe destacar que aunque sea una posible razón de salida del selectivo, este criterio no se ha aplicado en anteriores revisiones y dudan que se aplique en la actual teniendo en cuenta que su volumen negociado es muy superior al de posibles candidatos de entrada que sí cumplan dicho criterio.