¿Quiere cobrar el dividendo de Telefónica? Todas las claves aquí

Alrededor de una docena de compañías cotizadas premiará la fidelidad de sus accionistas a través del pago de dividendo durante el próximo mes de junio. Uno de los pagos más esperados y el mayor desembolso de las próximas semanas correrá cargo de Telefónica. La empresa presidida por José María Álvarez-Pallete repartirá 1.088 millones de euros siempre y cuando el 100% de los accionistas opte por la opción de percibir el cupón en efectivo ya que se trata de un nuevo scrip dividend, el segundo tramo a cuenta de los resultados de 2020. La compañía ha publicado esta semana el calendario para poder participar en este dividendo elección.

Todo aquel que no sea accionista de Telefónica pero quiera poder cobrar este cupón tiene hasta el lunes 31 para comprar acciones y poder optar a este pago cuyo importe es de 0,20 euros brutos por cada título.

Para este ejercicio, la teleco fijó un dividendo de 0,30 euros por título, en dos tramos de 0,15 euros por acción, que se abonarán en diciembre de este año y junio de 2022, como consecuencia de las necesidades para afrontar las nuevas inversiones así como las subastas de espectro 5G previstas en algunos de sus mercados principales.

La multinacional distribuirá 0,198 euros brutos por acción o un nuevo título por cada 20 antiguos en cartera a los que tengan la condición de accionistas al cierre de la sesión del próximo 31 de mayo, como ya había avanzado hace un mes al término de su junta general de accionistas. Al accionista se le plantean tres opciones.

Recibir el efectivo. Se trata de cobrar el dividendo de toda la vida. El dinero lo recibirán los accionistas el 17 de junio. Pero para ello, tienen que avisar a su banco de que se decantan por esta modalidad de cobro, ya que si no se comunica, Telefónica les dará los derechos y si estos no se venden, tendrán más acciones de Telefónica. El 9 de junio es el último día para comunicar que se quiere cobrar el efectivo. De cara al IRPF, el cobro en efectivo se considera Renta del Ahorro y lleva consigo una retención del 19%.

Recibir nuevas acciones. Es la opción que el accionista debe elegir si cree que las acciones van a subir en Bolsa. También es la que se debe elegir si no se quiere que la participación dentro de la compañía se vea reducida. A nivel fiscal no lleva retención y no tiene consecuencias inmediatas. Tendrá implicaciones cuando vendas las acciones en el futuro, ya que Hacienda considerará que el precio de adquisición originario es menor, y por tanto la plusvalía será superior.

Vender los derechos en el mercado. Si se elige esta opción, el accionista recaudará dinero en efectivo pero no porque lo pague Telefónica, sino por la venta de los derechos en el mercado, es decir, en Bolsa. La cantidad a ingresar es incierta ya que los derechos varían constantemente de precio, pero el valor de partida es similar a lo que Telefónica se compromete a pagar a los accionistas que quieran el efectivo. La fecha límite para venderlos en el mercado es el 15 de junio.