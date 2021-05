Tesla aumentará el precio de su ‘full self driving’ justo cuanto más se acerca al nivel 5

Es una de las grandes metas que Tesla persigue desde hace prácticamente dos años, cuando Elon Musk en redes sociales deslizó sin apenas cortarse que buscaban alcanzar cuanto antes la máxima categoría (el nivel 5) de autonomía a la hora de (no) conducir sus vehículos, algo que nos acercaría más a ese futuro que se vislumbra de coches que van y vienen solos por la carretera.

Y tras muchas pruebas y versiones beta, lo cierto es que los norteamericanos ya se encuentran en un punto determinante de esa estrategia que podría llevarles a lanzar de forma oficial esa máxima categoría de full self driving (FSD) más pronto que tarde. Y una de las primeras evidencias podría ser el aumento del precio de esta opción cuando adquirimos uno de los EV de los norteamericanos.

Más caro y el regreso de un viejo conocido

Según han podido constatar algunos usuarios que gustan de trastear en el código del software que llega a los coches, Tesla se estaría pensando aumentar el precio de ese FSD desde los 10.000 dólares actuales hasta los 14.000, en un movimiento que seguramente buscaría que los propietarios optaran por el otro modelo de negocio que pondrán en marcha cuando lancen el nivel 5 de conducción autónoma: suscribirse a una tarifa plana.

Recordad que en los últimos meses han aparecido evidencias de que Tesla permitiría a sus clientes optar por una segunda modalidad de pago de ese FSD y no tener que soltar de golpe esos 10.000 dólares (o 14.000) que cuesta ahora mismo esa función. Por lo que ese incremento vendría a ser un incentivo para preferir una alternativa de pagos mes a mes.

Pero ahí no quedan las novedades. Dentro del mismo código, esos usuarios descubrieron el regreso de un viejo conocido a los extras que podríamos encargar con nuestro coche, y no es otro que el llamado piloto automático, que no alcanza a ser una conducción autónoma completa y que se comercializaría con un precio de 4.000 dólares.

No estamos ante la primera subida en este paquete FSD en los coches Tesla, ya que normalmente estos aumentos han ido aparejados a la llegada de alguna novedad importante. Hace algunos años, ya elevó su coste desde los 8.000 hasta los 10.000 dólares actuales, por lo que como antes os comentábamos, cuando se haga oficial el nuevo precio, muy seguramente se deba al lanzamiento definitivo de esa máxima categoría de conducción autónoma a la que lleva aspirando Elon Musk desde hace mucho, mucho tiempo.