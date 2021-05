La consultora MioGroup saldrá a Bolsa para hacer compras en España

Las crisis son oportunidades, y la consultora de marketing digital MioGroup quiere crecer a golpe de talonario. Propiedad de los hermanos Yago, Raúl y Álvaro Arbeloa –este último, exjugador del Real Madrid–, la compañía quiere debutar en BME Growth antes del 20 de julio a través de una ampliación de capital por 3 millones de euros con una valoración total de 30 millones. Ha contratado a Andbank para vender las acciones a inversores profesionales y a sus 170 empleados, y ofrece un dividendo hasta del 40% de los beneficios.

“Creemos que es el momento de salir a Bolsa para convertirnos en un líder independiente a nivel nacional, estamos preparados para consolidar el sector español con compras”, explica Yago Arbeloa, presidente de la compañía. Esta, con un perfil de consultora centrada en la integración de servicios de marketing, exhibe un extenso historial de compras, con siete firmas adquiridas en los últimos años. “Acompañamos a nuestros clientes en toda la transformación de sus procesos de marketing y ventas hacia el mundo digital”, indica su presidente.

Su cuenta de resultados prueba que ha sido muy resiliente en un sector especialmente dañado por el Covid. La facturación de MioGroup el año pasado fue de más de 45 millones de euros, en línea con la de 2019, y, aunque su resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 28%, hasta los 1,2 millones, el descenso se debió a una política de contratación y de retención del talento con subidas de sueldo.

“No hicimos ningún ajuste en los sueldos. Al contrario: cuidamos a nuestra plantilla durante toda la pandemia. Y el tiempo nos ha dado la razón. Este va a ser un muy buen año, el mercado está volviendo a una actividad muy fuerte”, destaca Yago Arbeloa. Sus objetivos de compra están en España, a diferencia de sus competidores, que están optando por la diversificación o crecer en otros países. Si bien, la propia MioGroup está presente en México desde septiembre de 2019.

La compañía tiene ya una cohorte de asesores que la acompañarán en su estreno en BME. Andbank será el coordinador de la operación, mientras que Norgestión se ocupará de los asuntos legales y PwC será el auditor de las cuentas. La fecha del debut en la plataforma de medianas y pequeñas empresas BME Growth está prevista, como muy tarde, para el 20 de julio. Y el presidente de la firma no tiene ninguna prisa por subir al mercado regulado a corto plazo: “Creo que la Bolsa tiene que trabajar para la empresa, no la empresa para la Bolsa”.

Esto no significa que no busque la máxima diversificación en el nuevo capital que entre –han preferido esta fórmula a la de incorporar a un fondo de capital riesgo para preservar su independencia en la gestión– ni que busque el mejor gobierno corporativo. “Crearemos un consejo de administración y seremos totalmente transparentes. Esto es clave, pese a que MioGroup sea, y seguirá siendo, una empresa familiar”, sentencia. “Nosotros no venderemos ni un solo título”, añade. También retendrá a sus profesionales clave, para los que diseñará un plan de incentivos, y cuidará a los accionistas. Les promete entregar en dividendos hasta el 40% de los beneficios.