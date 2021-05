La UE multa a Nomura, UBS y Unicredit con 371 millones de euros

Los reguladores antimonopolio de la UE han multado a Normura, UBS y Unicredit con 371 millones de euros por participar en un cártel de negociación de bonos soberanos durante la crisis de deuda de la eurozona. La Comisión Europea señaló que Bank of America, RBS (ahora conocido como NatWest), Natixis y WestLB (ahora Portigon) también participaron en el cártel.

NatWest escapó a la sanción porque alertó sobre las prácticas antimonopolio. Bank of America y Natixis también se libraron de la multa porque su infracción se produjo fuera del plazo de prescripción para la imposición de la sanción. según lo señalado por la comisión en un comunicado. Por su parte Portigon, el sucesor legal y económico de WestLB no fue sancionado porque no generó ninguna facturación neta en el último año comercial, lo que le sirvió como límite para la multa.

"Un mercado de bonos soberanos que funcione bien es primordial tanto para los estados miembros de la eurozona que emiten estos títulos como para los inversores que los compran y comercializan", señala la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado. La comisión dijo que el cartel se desarrolló entre 2007 y 2011 y en sintonía con lo apuntado a finales de abril cuando sancionó a Bank of America, Credit Suisse y Credit Agricole con una multa de 34,4 millones de dólares (unos 28,5 millones de euros) por participar en un cartel en la negociación de bonos supranacionales, soberanos y de agencias de EE UU, Bruselas señala que los comerciantes de los bancos pactaron estrategias comerciales, intercambiaron información confidencial sobre precios y coordinaron los precios durante cinco años a través de salas de chat en las terminales de Bloomberg.

La sanciones conocidas en las últimas semanas no son las únicas impuestas por la CE a la actividad de los bancos. En los últimos años la institución ha castigado con fuertes multas a las entidades por participar en varios cárteles de divisas, cárteles de referencia Euribor y Libor.