Bruselas envía una carta España pidiendo aclaraciones del plan de recuperación

La Comisión Europea ha enviado una carta a España pidiendo aclaraciones sobre el plan de reformas e inversiones remitido a las autoridades comunitarias el pasado 30 de abril y con el que el Gobierno quiere absorber los 140.000 millones que tiene asignados del plan europeo postCovid.

Fuentes del Ministerio de Economía han confirmado la recepción de la carta, pero aseguran que la Comisión Europea busca aclarar "temas técnicos" y que no entra en el "fondo" ni en la "sustancia" del plan de recuperación.

El departamento que dirige la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no ha querido detallar si la carta da un plazo al Gobierno para contestar, pero sí ha asegurado que Bruselas ha enviado cartas similares a todos los países que han enviado ya sus estrategias de reformas e inversiones, así como forma parte de los contactos que ambas partes mantienen desde hace meses sobre el plan.

Por su parte, una portavoz del Ejecutivo comunitario ha precisado a Europa Press que se trata de "intercambios completamente normales" dentro del periodo de evaluación de los planes nacionales de recuperación de los Estados miembros, con los que está en "contacto constante" durante estas semanas.

El objetivo de la misiva es "aclarar cualquier posible cuestión abierta, por ejemplo, pidiendo información adicional". Bruselas, sin embargo, ha advertido de que no hará comentarios sobre "medidas individuales" ni compartirá un "análisis preliminar" de ningún plan hasta que no haya publicado su evaluación definitiva.

En un encuentro con la prensa, el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, se ha pronunciado sobre la misiva y ha asegurado que "es critica"con el plan español y sí que entra en determinadas reformas e inversiones.

En cualquier caso, el jefe de la delegación naranja en el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que en sus evaluaciones de los planes consiga que España y el resto de países "hagan sus deberes" a pesar de la "presión política" a la que va a ser sometida durante estas semanas de análisis.

"Mi mensaje es a la Comisión sería que este es el momento de conseguir que los países hagan sus deberes", ha afirmado Garicano, quien sostiene que Bruselas "va a luchar" a lo largo del periodo de análisis para "cambiar y mejorar cosas" de las estrategias de reformas e inversiones de los gobiernos.

Sin embargo, el eurodiputado de Ciudadanos ha advertido de que el Ejecutivo comunitario se enfrentará a una "presión política muy fuerte" para que apruebe los planes porque debe articular el objetivo doble de desembolsar rápido las ayudas y a la vez garantizar que se utiliza para transformar las economías europeas.

Garicano también ha insistido en su crítica al plan elaborado por el Gobierno, que a su juicio adolece de "tres problemas graves": carece de "ambición reformista, la inversiones "no van a transformar" la economía española y no cuenta con "consenso político".

"La impresión que da es que no es un plan que vaya a transformar nuestra economía, sino que es un plan que va a gastar mucho en cosas que no van a dejar nada detrás", ha defendido. Aunque piensa que "el plan no cumple" las condiciones del reglamento por "falta de concreción", el eurodiputado de Ciudadanos no ha querido aventurarse a pronosticar si el Ejecutivo comunitario lo rechazará o no, precisamente porque "está bajo muchísima presión".