Amazon negocia la compra del icónico estudio de cine MGM por entre 5.700 y 8.200 millones

Más movimientos en el sector del entretenimiento en EE UU. Amazon está en conversaciones para adquirir el icónico estudio de cine estadounidense MGM, según informó The Information en la mudragada de este lunes (hora española), citando a una persona familiarizada con el asunto. La publicación señaló que no está claro el estado actual de esas negociaciones entre ambas compañías y que es posible que no se concrete en ningún acuerdo, que de alcanzarse sería el mayor movimiento del gigante del comercio electrónico hasta ahora en el ámbito del entretenimiento. Según la citada publicación, la compra de MGM podría alcanzar una suma de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, entre 5.700 y 8.200 millones de euros.

Amazon se negó a comentar la información, que también fue confirmada por el Financial Times, diciendo que "no comenta sobre rumores o especulaciones ". En diciembre, Reuters informó que el estudio cinematográfico estaba explorando una venta y había recurrido a los bancos de inversión Morgan Stanley y LionTree LLC e inició un proceso formal de venta.

El estudio de cine posee una importante biblioteca de películas y es propietaria de la popular franquicia de James Bond. Igualmente es dueño del canal de cable Epix y realiza programas de televisión, incluidos programas muy conocidos como The Handmaid's Tale, Fargo, Vikings y Shark Tank.

La adquisión reforzaría el estudio de cine de Amazon y su servicio de streaming Prime Video, que compite con Netflix, Disney+ y HBO. La noticia se ha conocido a las pocas horas de que AT&T anunciara que fusiona su negocio de entretenimiento con Discovery para crear un gigante de los contenidos que tuviera la escala y los recursos necesarios para competir con la citada Netflix y Walt Disney tras imponerse el modelo de transmisión online de contenidos impulsado por los gigantes de la tecnología.

El movimiento de Amazon y MGM es una evidencia más de la ola de consolidación que está viviendo el sector del entretenimiento. Según señala el FT, MGM es uno de los pocos estudios de Hollywood que no ha sido devorado por un conglomerado más grande: Warner Bros está dentro de AT&T, Fox bajo Disney, Universal dentro de Comcast y Paramount en ViacomCBS.

El mayor accionista de MGM es el fondo Anchorage Capital, que empezó a comprar la deuda del estudio en 2010, después de que la compañía presentara la solicitud de protección por quiebra en noviembre de ese año. El estudio cerró el primer trimestre de este año con unos ingresos de 403 millones de dólares y un beneficio neto de 29 millones.

Amazon lleva tiempo pisando el acelerador en el negocio de los contenidos. Solo el año pasado gastó 11.000 millones en la creación, adquisición o licencia de contenidos de música y vídeo para sus suscriptores Prime, frente a los 7.800 millones que destinó a este fin un año antes. La compañía también ha adquirido derechos para deportes en vivo, incluido un acuerdo con la NFL, por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares por año.

El gigante tecnológico fundado por Jeff Bezos anunció la semana pasada que Jeff Blackburn volvía a Amazon para dirigir su nueva "organización global de medios y entretenimiento". Una unidad que también incluirá el sitio de transmisión de juegos Twitch. Amazon no revela cuántos clientes tiene su plataforma de contenidos Prime Video, un servicio que ofrece gratuitamente a sus clientes Prime. Pero Bezos sí informó en su última carta a los accionistas de la compañía que habían alcanzado los 200 millones de miembros Prime a nivel global.