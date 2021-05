Sener invierte más de cinco millones en instalaciones para encargos de la NASA y la ESA

La compañía española Sener Aeroespacial ha presentado sus nuevas instalaciones, ubicadas en el grupo Sener en Barcelona, en las que ha invertido más de cinco millones de euros.



Esta nueva infraestructura suma cerca de 1.000 metros cuadrados y "están dotados con los equipos de producción y ensayo más avanzados, que sitúan a Sener Aeroespacial entre las principales empresas europeas de espacio y astronomía", indican desde la empresa.

La inversión en nuevos equipos y salas blancas ha superado los cinco millones de euros, que se suman a los 70 millones de inversión en 2018 con la adquisición del grupo Tryo, lo que hace un total de 75 millones de euros invertidos en los últimos tres años.

Las nuevas instalaciones, en las que trabajan hoy en día 40 personas, han generado puestos de trabajo asociados de técnicos especialistas de laboratorio, con un total de diez nuevas contrataciones. "Se espera seguir contratando en los próximos meses hasta alcanzar unas 50 personas en total trabajando en las salas", detallan desde Sener.



El director general de Espacio y Ciencia de Sener Aeroespacial, Diego Rodríguez, presentó las nuevas instalaciones de integración, ensayo y producción de sistemas y equipos espaciales y de astronomía.

Sala blanca para satélites

Los 1.000 m2 de sala blanca están en condiciones controladas y monitorización continua de humedad y partículas acorde a los estándares de la industria espacial, divididos en 750 m2 de sala blanca ISO8 (o clase 100.000) para fabricación automatizada, bancos de montaje para integración de equipos y subsistemas, y equipamiento para ensayos funcionales y ambientales; y en 250 m2 de sala blanca ISO-7 (o clase 10.000) para la producción de circuitos híbridos de microondas.

Las salas blancas están dotadas con todos los medios requeridos para fabricar y validar equipos electrónicos embarcados en satélites según los estándares de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, así como de los principales fabricantes de satélites en Europa y EEUU.



Ahora mismo unas 40 personas de producción trabajan en proyectos para la ESA como el Meteosat Tercera Generación, Metop Segunda Generación y Biomass, y también para el mercado comercial, con equipos para Spainsat Next Generation y para la plataforma OneSat.



Actualmente, la empresa española suministra amplificadores de potencia (SSPA) y bajo nivel de ruido (LNA) en tecnología GaN para los satélites OneSat y Spainsat NG de Airbus y sus componentes están presentes en constelaciones como Galileo, Globalstar 2G, O3B, Iridium NEXT o OneWeb. Y se esperan nuevos contratos en 2021 en programas como GlobalStar, TeleSat y SES Next.



Las nuevas instalaciones también cuentan con un taller de astronomía, que incluye un área de integración de sistemas electromecánicos con capacidad para realizar el montaje mecánico de equipos para grandes instalaciones científicas. "La inversión en nuevas instalaciones parte del plan de Sener Aeroespacial de reforzar sus capacidades tecnológicas, de ingeniería y producción, en todo el sector aeroespacial", han detallado desde la empresa.