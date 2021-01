Más de 20 empresas españolas se unen para lanzar una red de 30 satélites de observación terrestre

Planes. El proyecto busca ser impulsor del New Space en España, un sector llamado a tener un papel importante en la recuperación por su capacidad para traccionar de la economía y el empleo. El New Space aspira a facilitar la entrada en el sector espacial de nuevas empresas, dado que los costes son inferiores frente al Old Space, donde los proyectos están vinculados a grandes empresas y entidades. El New Space está más desarrollado en EEUU, si bien países como Portugal y Reino Unido cuentan con sus agencias espaciales y una estrategia propia.

Trayectoria. Open Cosmos, fundada por el mallorquín Rafel Jordá, tiene una gran trayectoria en el sector, que aceleró en 2017 con el lanzamiento de su primer satélite y consolidó con su liderazgo en misiones con la Agencia Espacial Británica o la Agencia Espacial Europea. Ahora, refuerza su apuesta por España donde ha duplicado en los últimos años su plantilla además de incorporar y repatriar talento de primer nivel. Según Carlos Fernández de la Peña, vicepresidente de Servicios Satelitales de Open Cosmos, este plan viene a alinear a un sector industrial casi al completo, el llamado New Space, que es rico en conocimiento, pero muy atomizado en pymes y centros de investigación.