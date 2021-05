Apple Mail: cómo evitar que los correos electrónicos te rastreen

La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos usuarios móviles, que temen que pueden ser víctimas de algún hacker y que sus mensajes sean interceptados por estos.

Para evitarlo existe entre las muchas medidas de seguridad que existen Apple cuenta con un nuevo sistema de "Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones", diseñada para permitir a los usuarios a optar por no participar en el seguimiento subrepticio en el que se basan tradicionalmente las aplicaciones de terceros para la orientación de la publicidad.

En el caso de los correos electrónicos, es especialmente delicado debido a la gran cantidad de información sensible que circula diariamente a través de ellos.

De estar forma nuestros correos estarán a salvo.

Los correos electrónicos de marketing no solicitados a veces saben si has abierto su correo electrónico, y si es así, cuándo lo has hecho. Incluso pueden saber dónde estabas en ese momento, gracias a los métodos de seguimiento empleados por plataformas de marketing como MailChimp.

La forma en que realizan el seguimiento es muy discreta y algo intolerable. En el correo electrónico habrá un píxel de seguimiento, a menudo oculto en una imagen de la firma o en un enlace. Cuando se abre el mensaje en el cliente de correo electrónico, el código del píxel envía silenciosamente esta información a la empresa.

Algunos proveedores de cuentas de correo electrónico intentan limitar este tipo de seguimiento enrutando las imágenes a través de servidores proxy, por ejemplo, lo que oculta su ubicación. Pero existe una forma sencilla de evitar estos píxeles de seguimiento, que consiste en desactivar la carga automática de imágenes en el cliente de correo electrónico, lo que sería una forma más de aumentar la seguridad de nuestra bandeja de mails.

A continuación te vamos s mostrar una serie de sencillos pasos para que aprendas a desactivar la carga automática de imágenes en Apple Mail para macOS, y debajo de ellos, encontrarás las instrucciones para hacer lo mismo en iOS.

Cómo evitar que los correos electrónicos te rastreen en la app Apple Mail

Inicia Apple Mail. Selecciona Mail -> Preferencias en la barra de menú. Haz clic en la pestaña Visualización. Desmarca la casilla junto a Cargar contenido remoto en los mensajes.

Como habrás podido comprobar se trata de una serie de sencillos pasos que te quitarán tan solo un minuto de tu tiempo pero que ayudarán de forma significativa a aumentar la seguridad de tu correo electrónico de Apple. Muchas veces tan solo realizando una serie de ajustes básico nuestra seguridad en la red crece de manera exponencial.