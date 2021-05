Los nuevos AirPods y Apple Music Hi-Fi se estrenarían el próximo martes

No cabe duda de que el siguiente gran lanzamiento, la keynote más importante que celebrará Apple en el futuro será la que se celebre el próximo mes de septiembre, cuando se presenten los nuevos iPhone 13, en la segunda semana de ese mes, si es que este año no hay nuevos retrasos por la pandemia. También se espera algún tipo de anuncio para el WWDC del mes de junio, la conferencia de desarrolladores, pero no esperábamos que la próxima semana tuviéramos algún nuevo lanzamiento por parte de Apple, para nada. Y eso es precisamente lo que se ha filtrado ahora.

Nueva generación de AirPods

Los auriculares más célebres del mercado están esperando su tercera generación, y por lo que ha desvelado ahora el youtuber Luke Miani, la presentación de estos sería el próximo martes 18 de mayo. Concretamente apunta a que Apple dará a conocer los nuevos AirPods y el servicio de música de alta fidelidad de Apple Music. Algo que parece tener sentido si tenemos en común que ambos dispositivos pertenecen al ecosistema de sonido de la firma californiana. De los nuevos AirPods no se espera cambios importantes, quizás de ahí que tenga sentido que se estrenen a través de una nota de prensa que celebrando toda una keynote.

Los AirPods Max han sido los últimos en presentarse Apple

La última generación de los AirPods fue presentada allá por 2019, por lo que ha habido tiempo suficiente para poder ofrecer importantes novedades. Que no se hayan filtrado no quiere decir que las haya, pero de todas formas lo mejor es no hacerse demasiadas ilusiones con las funcionalidades que nos pueda ofrecer este nuevo modelo. Lo normal es que ofrezcan más autonomía, y como mucho alguna propiedad para poder monitorizar la actividad física, pero entendemos que poco más. En el caso de Apple Music podemos esperar lo mismo que ofrecen sus rivales en el mercado, como TIDAL, Deezer, Amazon Music o Qobuz. Pero sin duda su gran novedad y elemento diferenciador podría estar en el precio.

Porque los rumores han apuntado desde hace tiempo a que este nuevo servicio tendrá el mismo precio del actual, lo que supondría un entre el 50% y el 30% menos de coste que la suscripción habitual de muchos de sus competidores. La música de alta fidelidad necesita de hardware específico para poder ser apreciada. Por lo que no sería descartable el lanzamiento de algún dispositivo compatible, quien sabe si unos AirPods específicos o un iPod con un DAC integrado, como los Walkman de Sony.