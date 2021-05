El comercio textil mantiene sus ventas un 40% por debajo de los niveles previos al Covid-19

Las ventas al por menor de ropa y complementos acumulan un retroceso del 40,4 % entre enero y abril comparado con el mismo periodo de 2019, según el barómetro elaborado por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

Esta asociación no ha elaborado datos comparativos solo con abril de 2020, ya que en ese mes todas las tiendas permanecieron cerradas por el estado de alarma. En el análisis de las ventas de abril con las de 2019, el sector experimentó un descenso del 30,2 % en tasa interanual.

Acotex indica que en el acumulado entre enero y abril de 2021 las ventas del sector textil aumentaron un 13,4% en comparación con el mismo periodo de 2020, ya que en marzo el incremento se disparó un 116,3% por el efecto del cierre decretado desde el 15 de marzo.

El sector no es optimista pese al fin del estado de alarma y de las restricciones de movilidad en la mayoría de Comunidades Autónomas. "No hay nada claro, el virus existe y por tanto se entiende que las restricciones van a seguir activas", dijo a Efe el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, quien cree que "habrá pocos cambios con respecto a los que existen"

El consumidor es consciente de que no se infecta en una tienda de ropa, "no tiene miedo a ir de compras", el problema es que si no hay reuniones, fiestas o bodas, "no se puede estrenar un vestido o un traje, por lo tanto no lo vas a comprar", añadió. Este sostiene que, aunque el Estado de alarma llegue a su fin, hay que "ser prudentes y esperar a ver qué medidas se toman", dijo Zamácola, quien advirtió de que lo que sí es cierto es que el sector de la moda ve cómo este año también se esfuman ventas por las limitaciones de reuniones, "eventos que son gran parte de la facturación del negocio de todo el año".