La Generación Z, ¿serán buenos emprendedores?

En un momento como el que estamos viviendo, las empresas lo están pasando mal para sobrevivir. Pero mirar al futuro es también importante. La llamada Generación Z será la que emprenda nuevos negocios en unos años. Por ello, hoy hemos querido hablar con Fernando Garrido, un coach especialista en Generación Z Para que nos muestre cómo se divisa el futuro laboral de los jóvenes.



• ¿Cómo ves el futuro laboral de la llamada generación Z?

Tiempos difíciles crean generaciones fuertes y generaciones fuertes crean buenos tiempos. En el caso de la ‘Generación Z’ (los nacidos entre 1994 y 2010), son unos jóvenes que han vivido en tiempos difíciles con una crisis económica y de recursos naturales. Por lo tanto, su futuro no será fácil. Les tocará cambiar el modelo de empresa y su estilo de gestión resolverá esta crisis económica. Además, debemos tener en cuenta que el trabajo significa más que dinero para los empleados de la Generación Z. Los pertenecientes a esta generación dan muestras de querer satisfacer la necesidad de autorrealización deseando que su trabajo sirva de algo, que tenga significado y propósito. Es por ello por lo que que para que estos individuos se sientan vinculados y comprometidos con cualquier organización, las empresas deben ser conscientes que los empleados de hoy están buscando trabajos que estén alineados con su ética, sus valores y sus necesidades. Sin embargo, la mayoría de las compañías españolas continúan ancladas en viejos patrones por lo que los pertenecientes a esta generación se enfrentará a este gran reto.

• ¿La pandemia va a ser un lastre para ellos?

Teniendo en cuenta que el paro juvenil está por encima del 40%, el mensaje que nos llega desde las empresas es que en estos momentos prefieren más a gente con experiencia que con ideas nuevas. La pandemia ha supuesto un freno para muchos de los proyectos empresariales y está claro que esto va a agravar la absorción de ese 40%. Sin embargo, la necesidad del teletrabajo ha abierto una beta importante para esta generación que se mueve como pez en el agua en el mundo digital donde están más cómodos y rinden más. Esto abre una inclinación por parte de las empresas a hora de preferirles para determinadas competencias. Por lo tanto, en estos momentos de grandes cambios tecnológicos y sociales derivados de la pandemia han ganado una especial importancia las capacidades y el sentido de la vida de esta generación que es capaz de adaptarse rápidamente a los cambios y explotar su vena más creativa y comprometida con la sociedad.

• ¿Cuáles son las oportunidades con las que estos jóvenes pueden encontrarse para emprender su propio negocio?

Las oportunidades de emprendimiento para esta generación están en aquellos sectores económicos donde despuntan dos de sus habilidades principales: acceso digital a la información inmediata y la creatividad. Estas dos características son básicas para la resolución de problemas y la obtención de resultados. Es por ello por lo que plataformas tecnológicas, sectores como el de la publicidad digital, turismo sostenible, cultura y agricultura ecológica, etc. son ideales para esta generación.

• ¿Consideras que va a ser una buena generación de emprendedores?

La generación Z, sin duda, va a ser una gran generación de emprendedores porque son personas muy comprometidas con sus valores, que tiene mucho que cambiar en el mundo en el que viven de acuerdo con su visión de la vida. Apostarán por emprender ya que este cambio no podrán encontrarlo, de momento, en las “empresas tradicionales”.

• ¿Qué puntos fuertes y qué puntos débiles identificas en la generación Z para el mundo laboral?

Estos nuevos trabajadores son un grupo dinámico, inquisitivo, intelectual y culturalmente diverso. Se caracterizan porque están mejor formados y el teletrabajo es para ellos una motivación por la flexibilidad que ofrece y que es algo que ellos valoran. Además, reprimen sus sentimientos negativos con escapismo en Netflix y RRSS y no tanto con adicciones, y ven Internet como una fuente de recursos para dar soluciones a cualquier problema. El teletrabajo es ideal para ellos que buscan crecer de forma constante y les permite desarrollarse en el trabajo. Además, debemos tener en cuenta que ellos la evolución constante es su manera de vivir y son muy aguerridos ante los retos y los desafíos.

Por otro lado, sus puntos débiles están relacionados con las fórmulas de comunicación directa, con el hecho de que son menos deportistas y están menos dispuestos a hacer ejercicios de team-building. Además, no les gusta exponerse en público y tienen serias dificultades para la gestión directa de las comunicaciones (face to face), lo que hace que tengan más conflictos laborales. Su tendencia a la inmediatez les provoca además frustración y falta de paciencia al no obtener los resultados esperados en el tiempo estimado. Del mismo modo, su poca capacidad de atención sostenida hace que les cueste más utilizar su mente abstracta para escribir y prefieren lo audiovisual. Por otro lado, no llevan bien el ser cuestionados y controlados desde determinados estilos directivos tradicionales, lo que hará que se sientan incomprendidos y que no encajen en las estructuras más férreas.