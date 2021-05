¿Has eliminado un mensaje en WhatsApp y quieres recuperarlo? Te mostramos cómo

Una de las cosas más útiles que podemos hacer con nuestro teléfono móvil es enviar mensajes ya sean de trabajo o personales para poder interactuar con otros ya sea para cosas más o menos importantes.

El caso es que la plataforma de Facebook, WhastApp, es una de estas aplicaciones. Pero esta app no tiene ninguna función oficial que le permita leer los mensajes que han sido eliminados. Sin embargo, a través de la aplicaciones de terceros como "WhatsRemoved +", es posible realizar esta función para leer todos los mensajes de WhatsApp eliminados.

Cómo recuperar mensajes borrados Whatsapp sin apps de terceros

A menudo, sobre todo al cambiar a un nuevo smartphone, perdemos viejos textos de WhatsApp, archivos multimedia y eso puede ser muy decepcionante para algunos. Hoy vamos a hablar de una forma sencilla para que nadie pierda nunca sus chats de WhatsApp por muy antiguos que sean.

¿Has eliminado un mensaje en WhatsApp y quieres recuperarlo? WhatsApp

Todos sabemos que WhatsApp hace una copia de seguridad de los chats todos los días. Para los que no lo saben, WhatsApp crea una copia de seguridad de todos los chats a las 2 de la mañana por defecto, a menos que hayas cambiado la configuración manualmente.

En primer lugar, tendrás que asegurarte de que la opción de copia de seguridad de los chats de tu cuenta de WhatsApp está configurada como Diaria. Esta opción hace que el proceso sea más suave, ya que mantiene una copia de seguridad de sus chats de forma regular y hace que sea fácil de recuperar cuando sea necesario. La mayoría de las veces necesitamos recuperar los mensajes de WhatsApp eliminados cuando cambiamos de smartphone o eliminamos la cuenta de WhatsApp. Si cambias a un nuevo teléfono inteligente, primero tendrás que descargar la aplicación de WhatsApp desde Google Play Store o Apple App Store. Inicia sesión en su cuenta de WhatsApp introduciendo el número de teléfono, OTP. Después de configurar la aplicación, aparecerá una opción para "restaurar" todos tus chats de WhatsApp. Haz clic en la opción Restaurar y todos tus mensajes de WhatsApp antiguos/borrados se restaurarán en tu nuevo smartphone. Debes asegurarte de que cualquier mensaje recibido después del tiempo de la copia de seguridad no pueda ser restaurado.

Si no cambias a un nuevo teléfono, pero has borrado por error algunos chats de WhatsApp y quieres restaurarlos de nuevo, puedes simplemente desinstalar la aplicación y volver a instalarla y seguir el proceso mencionado anteriormente. Al restaurar debes asegurarte de conectar el teléfono a una red WiFi estable para que el proceso de restauración no consuma todos tus datos móviles.